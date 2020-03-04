شنايدر إلكتريك تسعى لاستخراج مياه الآبار عن طريق الطاقة الشمسية

أعلنت شنايدر إلكتريك العاملة في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، الانتهاء من نظام استخراج مياه الآبار بالطاقة الشمسية من بئر في قرية الحُطية بواحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، إلى جانب مد أنظمة مواسير المياه لمسافة كيلو متر وذلك اعتمادا على…

أعلنت شنايدر إلكتريك العاملة في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، الانتهاء من نظام استخراج مياه الآبار بالطاقة الشمسية من بئر في قرية الحُطية بواحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، إلى جانب مد أنظمة مواسير المياه لمسافة كيلو متر وذلك اعتمادا على نظام EcoStruxure™ الخاص بشنايدر إلكتريك.

وأوضحت الشركة أن نظام EcoStruxure يضمن المراقبة الفورية لعملية إنتاج واستخراج المياه من البئر.

وتأتى المبادرة في إطار جهود فريق الخدمة المجتمعية بشركة شنايدر إلكتريك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وساهمت الشركة في هذه المبادرة بالعمل على تنمية 5 قرى من خلال توفير المياه والكهرباء وفرص العمل لسكان هذه المناطق. وليد شتا الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر

ويعد مشروع استخراج المياه من بئر قرية الحُطية أحد المبادرات التي تقوم بها شنايدر إلكتريك في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم حلول للحصول على المياه النظيفة باستخدام الطاقة الشمسية.

وكان سكان قرية الحُطية يعتمدون على استخراج المياه من البئر باستخدام مولد بسعة 100 كيلو وات لتشغيل مضخة البئر وهو المولد الذى يستهلك 10 لتر من الديزل في الساعة ، ولم تكن هذه المياه تكفى لزراعة 60 فدان في حين أن الحلول التي قدمتها شنايدر إلكتريك تمكن المنطقة من زراعة 380 فدانا وهو ما يعنى تنمية المنطقة وتوفير مزيد من فرص العمل للسكان، وكذلك الحفاظ على صحتهم من الآثار السلبية لاستخدام الديزل.

وخلال الاحتفال ببدء استخراج المياه من البئر قال المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمي لشنايدر إلكتريك مصر وشمال أفريقيا، إن الشركة تهتم بالمبادرات التي تحقق التنمية المستدامة في المجتمعات التي تعمل بها، وذلك من خلال توفير الطاقة النظيفة التي تعد حجر الأساس في أي عملية تنمية، كما أننا نهتم بتطبيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.

شنايدر تساهم في الحد من انبعاثات الكربون بنحو 47 طنا سنويا

وأضاف شتا ، أنه من خلال هذه المبادرة وحلول منصة EcoStruxure™ قامت شنايدر إلكتريك بالحد من الانبعاثات الكربونية في المنطقة بما يقارب 47 طنا سنويا والتي كانت ناتجة عن استخدام الديزل.

كما أن توظيف مجموعة حلول “™ EcoStruxureالمبتكرة تشكل دمجا لكافة الحلول والأنظمة عبر منظومة برمجيات وتقدم دعما متكاملا عبر تكنولوجيا إنترنت الأشياء، بما يكفل لعملائنا قيمة أعلي من حيث الكفاءة، والاستدامة والاتصال لدعم البنية التحتية والتي تساهم في تحويل البيانات إلى إجراءات قابلة للتطبيق، بما يحقق الاستفادة القصوى لاستخدامات الطاقة”.