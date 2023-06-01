«شنايدر إلكتريك» تستهدف توفير 1000 منزل ذكي وتنظم معرضًا عن «Homes of The Future»

نظمت شركة شنايدر إلكتريك ، العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، أول حدث من نوعه في مصر بعنوان “منازل المستقبل – Homes of The Future” لمشاركة أحدث الحلول التكنولوجية للشركة في مجال المنازل الذكية ورؤيتها لنمو هذا القطاع الحيوي في السوق المصرية.

يأتي تنظيم الفعالية تماشيا مع توجه الحكومة المصرية للتوسع في بناء المدن الذكية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والمنازل الذكية المدعومة بالتكنولوجيا للعمل على ترشيد استهلاك الطاقة والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الجهود نحو تحقيق الاستدامة.

وتستهدف شنايدر إلكتريك إطلاع الجميع على هذه التجربة الفريدة من نوعها، واستعراض الدور الذي تلعبه التكنولوجيا لتحويل المنازل التقليدية إلي منازل ذكية تمكن القاطنين والمستخدمين من الحصول على تجربة معيشية تتسم بالأمان، والراحة، والاعتمادي.

ويمكن من خلال نظام “Wiser Smart Home” من شنايدر إلكتريك التحكم في المنزل باستخدام الهاتف الذكي والمفاتيح الذكية للتحكم في درجات الحرارة والإضاءة، وتحسين جودة الهواء وهو مايعطي الشعور بالراحة والطمأنينة، ويسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق وفورات في فواتير الكهرباء.

كما يساهم في تقليل المخاطر على الأطفال، وتحقق سلامة الأجهزة الكهربائية. كما تسهم حلول البيت الذكي في الحفاظ على البيئة، وهو أحد الأهداف الإستراتيجية التي تنتهجها الشركة كواحد من الالتزامات الست طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة والتي تشمل المساواة، والثقة، والمناخ، والموارد، والشراكة المحلية، ودعم الأجيال.

كما تقدم شنايدر إلكتريك خدمات شحن السيارات الكهربائية “EVLink Charger” والتي يمكنها شحن السيارات في 4 ساعات، وتوفر في مصاريف التشغيل والصيانة بنسبة تصل لـ 50% من الاستخدام النمطي، وتخطط الشركة لتركيب 500 شاحن للسيارات الكهربائية في مصر خلال عام 2023 والوصول إلى إجمالي 4000 شاحن كهربي للسيارات في خلال 3 سنوات.

وقال سيباستيان رييز، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا: “تشير الأبحاث أنه بحلول عام 2050، ستصبح المنازل أكبر مستهلك للطاقة، لذلك يتعين علينا المساهمة في جعل المنازل ذكية وفعالة ومستدامة باستخدام التكنولوجيا وهو ما يتماشي مع توجه الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي في قطاع المنازل والمدن الذكية”.

وأكد أن مفهوم المنازل الذكية لم يعد رفاهية وإنما ضرورة ملحة تسهم في تحقيق الاستدامة مع الحفاظ على جودة الحياة داخل المنازل. فبالإضافة إلى دورها في تحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، فإن المنازل الذكية تسهم بشكل كبير في ترشيد فواتير الكهرباء، وتوفير استهلاك الطاقة وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

و تعتمد المنازل الذكية المستدامة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة، وجعل العمليات والخدمات الحضرية أكثر كفاءة، وتعزيز قدرتها التنافسية، مع ضمان تلبيتها لاحتياجات الأجيال الحالية والقادمة، فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والثقافية.

من جانبه، أوضح سيف الدمرداش، نائب ئيس شركة شنايدر إلكتريك للقطاع السكني والتوزيع، قائلاً: “لدينا خطة طموح من أجل تعميم تجربة المنازل الذكية، تبدأ باستهداف توفير 1000 منزل ذكي على الأقل في مصر خلال عام 2023

وتابع :”من خلال إطلاق مفهموم منازل المستقبل Homes of The Future في مصر، نستهدف أن تكون حلول وخدمات المنازل الذكية في متناول الجميع مع تحقيق سهولة الاستخدام وبتكلفة تناسب احتياجات المستهلكين وفقاً لأولولياتهم، خاصة في ظل التوجه الحكومي الذي تتبناه مصر حاليا من خلال السعي نحو بيئة نظيفة، لتحقيق إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035″.