طاقة

«شنايدر إلكتريك» تحتل المرتبة الأولى بمجال الاستدامة طبقًا لتصنيف Vigeo Eiris للحوكمة

بالإضافة إلى تصنيف شنايدر إلكتريك ضمن أكثر الشركات استدامة بالعالم في المراجعات نصف السنوية لمؤشر FTSE4Good، ومؤشر Euronext Vigeo Eiris،
عمر سالم 5:38 م, الأثنين, 30 أغسطس 21 5:38 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

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تصدرت شركة شنايدر إلكتريك، العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، المرتبة الأولى على مستوى قطاعها في قارة أوروبا لأدائها في مجال الاستدامة بحسب تصنيف وكالة (فيجيو إيريس) Vigeo Eiris الأوروبية الرئيسية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

شنايدر إليكتريك
شركة شنايدر إليكتريك

وتعدّ تلك الوكالة جزءًا من مجموعة موديز Moody’s Group بالإضافة إلى تصنيف شنايدر إلكتريك ضمن أكثر الشركات استدامة بالعالم في المراجعات نصف السنوية لمؤشر FTSE4Good، ومؤشر Euronext Vigeo Eiris، والخاصة بقياس أداء الشركات التي تتبع ممارسات قوية فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

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ويُعدّ التصنيف الأخير الذي حظيت به شركة شنايدر إلكتريك من قِبل وكالة (فيجيو إيريس) وإدراجها في مؤشر FTSE4Good دليلًا على الجهود المستمرة للمجموعة لتعزيز الاستدامة، والتي يمكن ملاحظتها من خلال تقريرها الأخير عن التقدم نصف السنوي.

 وتعمل شنايدر على تطوير وتعزيز أهدافها لتأثير الاستدامة 2021- 2025 التي تم إطلاقها في يناير من هذا العام.

وأشار التقرير إلى انضمام الشركة لمبادرة “مشروع زيرو كربون Zero Carbon” الذي تم إطلاقه مؤخرًا ويهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعملياتهم بحلول عام 2025.

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 وحتى الآن من هذا العام ساعدت شنايدر أيضًا عملاءها على توفير وتجنب 302 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ عام 2018، وتواصل دعم عملائها في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم.

ويضع تصنيف (فيجيو إيريس) شنايدر إلكتريك في المرتبة الأولى بقطاع المكونات والمعدات الإلكترونية بين أفضل الشركات في أوروبا بدرجة 71 من 100، وتجري وكالة (فيجيو إيريس) تقييمها، كل عامين، بناءً على معلومات تغطي 23 مجال اهتمام تتراوح من تغير المناخ والصحة والسلامة والقضايا البيئية، إلى حقوق الإنسان والعمل.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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