«شم النسيم» يجلب 22 ألف زائر إلى حديقة الحيوان في الجيزة

أعلن رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور محمد رجائي، أن حديقة الحيوان في الجيزة استقبلت حوالي 22 ألف زائر اليوم الإثنين خلال إجازة شم النسيم .

وفي تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أكد رجائي أنه تم تقديم كل وسائل الراحة ليستمتع الزوار بحديقة الحيوان، مشيدا بجهود العاملين بالحديقة، خصوصا خلال فترة الأعياد والإجازات.

وأضاف أن حديقة الحيوان بدأت في استقبال زوارها منذ التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا بسعر 5 جنيهات فقط للتذكرة، لافتا إلى أن الحديقة شهدت اليوم إقبالا متوسطا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

و حديقة الحيوان في الجيزة تتميز بالتنوع في الحياة البرية، والتي تشمل على 4281 فصيلة من الحيوانات والطيور والزواحف، من ضمنها 3 آلاف نوع من الطيور و369 نوعا من الزواحف وباقي السلالات من الثدييات، وفق رجائي.