«شميرا» تُجري هيكلة داخلية في «بلتون» بقيمة 70.2 مليون جنيه

شهدت جلسة البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء تنفيذ صفقة من الحجم الكبير “BLOCK TRADING” على أسهم شركة “بلتون المالية القابضة” .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد تمت الصفقة على 22.528 مليون سهم بما يمثل 4.2% من هيكل الملكية، وبقيمة سجلت نحو 70.2 مليون جنيه .

وعلمت “المال” من مصادر بالسوق أن تلك الصفقة مثلت عملية هيكلة داخلية بين المساهم الأكبر “شميرا الإماراتية” ومجموعته المرتبطة .

ووفقًا لآخر إفصاحات الشركة للبورصة المصرية فإن هيكل ملكية “بلتون المالية القابضة” يتوزع بواقع 55.9% لصالح شركة “شميرا الإماراتية” والباقي بواقع 44.1% تمثل نسبة التداول الحر في البورصة المصرية .

واعتمد مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن عام 2022.

وتضمنت القوائم المالية المجمعة لشركة بلتون المالية القابضة تفاقم صافي الخسائر بما يزيد عن 58% ، خلال عام 2022.

وتكبدت بلتون، صافي خسائر بقيمة 268.97 مليون جنيه، وذلك مقابل صافي خسائر بقيمة 169.76 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت إيرادات بلتون المالية القابضة بنحو 4.5%، خلال 2022، لتسجل 367.43 مليون جنيه، مقابل 351.68 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.