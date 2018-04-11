شمال سيناء: استلام 7 سيارات بحمولة 164 طنا خضروات وفاكهة

محمد مجدي:استلمت محافظة شمال سيناء، 7 سيارات بحمولة 164 طناً سلع مختلفة، وذلك على مدار اليوم وأمس، حيث تم إستلام 3 سيارات تريلا "40 طن حمولة السيارة الواحدة"، محملة بالخضروات والفاكهة، يتم الأن توزيعها من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، على تجار مدن العريش، الشيخ زويد، رفح، بالإضافة إلي أمس

محمد مجدي:

استلمت محافظة شمال سيناء، 7 سيارات بحمولة 164 طناً سلع مختلفة، وذلك على مدار اليوم وأمس، حيث تم إستلام 3 سيارات تريلا “40 طن حمولة السيارة الواحدة”، محملة بالخضروات والفاكهة، يتم الأن توزيعها من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، على تجار مدن العريش، الشيخ زويد، رفح، بالإضافة إلي أمس الثلاثاء، إستلام 4 سيارات جامبو “11 طناً حمولة السيارة الواحدة”، محملة بالزيوت، والسكر، والأرز.

وقال فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة شمال سيناء، في تصريحات خاصة لـ”المال”: تم إستلام كامل المقررات التموينية الخاصة بشهر إبريل الجاري، ويتم توزيعها على المستفيدين من الدعم الحكومي، حيث تم صرف 50% منها، وجاري صرف الكميات المتبقية.

يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 80 ألف بطاقة، يستفيد منها ما يقرب من 321 ألفاً و830 مواطناً، مربوطين على 130 بقالاً تمويني، في محافظة شمال سيناء.

وكشف راشد، أن الإدارة العامة لمباحث التموين بالتعاون مع مفتشي المديرية، نجحوا في ضبط الأسواق خلال اليومين الماضيين، مما أسفر عن ضبط وحبس 17 تاجر خضروات في مدينة العريش فقط، وتم تحويلهم إلي النيابة والتي قامت بحبسهم.

وأوضح راشد، أن العقوبة التي تم توقيعها على هؤلاء التجار، قيامهم بإستغلال الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، من محاربة للإرهاب، وقيامهم ببيع الخضروات بأزيد من الأسعار المعلنة، والذي أقرها محافظ شمال سيناء.

يشار إلي أن مديرية التموين بشمال سيناء، تسلمت 22 سيارة محملة بالسلع التموينية، والغذائية، والخضراوات والفاكهة، والدواجن، بكميات تزيد عن 200 طناً تم توزيعها على مدن شمال سيناء، وذلك منذ بدء عملية سيناء 2018 لتطهير سيناء من الإرهاب، والتي تقوم بها القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة.