طاقة

«شمال القاهرة»: 34 ألف طلب للتحول من الممارسة إلى العدادات الكودية منذ يوليو الماضي

إجمالى الطلبات تم تلقيها عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء
عمر سالم 10:30 م, الخميس, 20 أغسطس 20 10:30 م, الخميس, 20 أغسطس 20

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كشف المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تلقت نحو ٣٤ ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية.

وأضاف عفيفي في تصريحات لـ”المال”، أن إجمالى الطلبات تم تلقيها عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء، إضافة إلى أن الشركة ستقوم بفحص جميع الطلبات بعد انتهاء مدة تلقيها عبر المنصة بنهاية سبتمبر المقبل.

حسام عفيفي رئيس شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

وتوقع عفيفي أن تشهد الطلبات ارتفاعا خلال الأسابيع المقبلة عبر المنصة لاسيما في ظل خطة الوزارة للتحول إلى العدادات مسبوقة الدفع.

وفتحت وزارة الكهرباء بداية من يوليو الماضى، الباب أمام تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية، عن طريق منصتها الإلكترونية، بعد الغاء نظام الممارسة.

ونظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أو لا، وقامت الحكومة مطلع العام بإلغاء هذا النظام.

وانتهت وزارة الكهرباء والطاقة من ضخ استثمارات تقدر بقيمة 450 مليون جنيه بنطاق شركة شمال القاهرة خلال الفترة من يوليو 2019 حتى أول يونيو الماضي.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم الوزارة، إنه تم مد موعد التقدم بطلبات تركيب عدادات كودية إلى 30 سبتمبر المقبل بدلاً من 15 أغسطس الجاري، وتلقت الوزارة نحو 440 ألف طلب لتركيب عدادات كودية بديلًا لنظام الممارسة الذى تم إلغاؤه.

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، وكان أكثرها عددًا شركتا جنوب القاهرة والقناة.

وتشمل القواعد الخاصة بتركيب العدادات الكودية السماح لشركات التوزيع بتقسيط قيمة المقايسات على 24 شهرًا دون فوائد، وإلغاء شرط سداد كل سكان العقار المخالف، كما تم إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

كما نصت على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح حقوقًا قانونية للمخالف، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أى حقوق بشأن المبنى

وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتخدم 5 ملايين مشترك مقسمين إلى 4 قطاعات تضم شمال وشرق القاهرة، مدينة القاهرة الجديدة، وجزء من محافظة القليوبية (مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة – القناطر – بهتيم).

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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