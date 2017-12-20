شمال القاهرة للكهرباء توفر 3.5 مليار جنيه لإنشاء وتطوير 3 مراكز تحكم

فى مناطق الزيتون والقاهرة الجديدة ومدينة نصركتب ـ عمر سالم:تستهدف شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة للقابضة لكهرباء مصر، إنشاء وتحديث 3 مراكز تحكم للطاقة، خلال ثلاثة أعوام مالية، بدأت العام المالى الجارى.كشف المهندس ناجى عارف، رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المال»، أن تكلفة الم

فى مناطق الزيتون والقاهرة الجديدة ومدينة نصر





كتب ـ عمر سالم:

تستهدف شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة للقابضة لكهرباء مصر، إنشاء وتحديث 3 مراكز تحكم للطاقة، خلال ثلاثة أعوام مالية، بدأت العام المالى الجارى.

كشف المهندس ناجى عارف، رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المال»، أن تكلفة المراكز الثلاثة تصل إلى 3،5 مليار جنيه، يتم توفيرها عبر قروض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا»، تخصصها «القابضة»، لـ«شمال القاهرة».

ﻭﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼﺮ، ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﺎﺹ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻊ عدة ﺒﻨﻮﻙ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ، ﺑﻘﻴﻤﺔ 19.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ويصل نصيب شركة شمال القاهرة منها لحوالى 2.7 مليار.

وأضاف عارف أن المركز الأول سيتم تنفيذه بحلمية الزيتون بتكلفة تصل الى 1.8 مليار جنيه ما يعادل نحو 104 ملايين دولار بالتعاون من «الجايكا»، وتم البدء فى تنفيذه، كما تم طرح مناقصة على شركات عالمية لتحديث مركزين آخرين بتكلفة تصل إلى نحو 1.4 مليار جنيه، بقيمة 700 مليون للواحد.

وأشار إلى أن المركز الثانى سيكون بالقاهرة الجديدة، والثالث فى منطقة مدينة نصر وسيتم تحويلهما للعمل آليًّا بدلاً من العمل اليدوى، لتطوير الشبكات للعمل إلكترونيّا.

وأوضح عارف أنه يتم حاليًّا التحليل النهائى للعروض والتى تقدم لها 4 كيانات عالمية منها سيمنس وجنرال إليكتريك، كما من المتوقع البدء فى تحديث المركزين خلال يناير 2018.

وكشف مسئول بالشئون التجارية للشركة، عن ضخ نحو 300 مليون جنيه استثمارات منذ يوليو وحتى نوفمبر الماضى.

وأوضح أن الشركة حاليا تقوم بتنفيذ نحو 1000 كشك كهرباء بجانب 3 محولات جهد منخفض ومتوسط بالتعاون مع كيانات محلية مثل «إيجيماك» و«الماكو» و«تيبكو» وغيرها، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 190 ﺃﻟﻒ ﻋﺪﺍﺩ ﻛﻮﺩﻯ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎلى.

ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎلشرﻛﺔ 4.3 مليون فرد، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ – ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ – ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – ﺷﺒﺮﺍ – ﺷﺒﺮﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ – ﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ – ﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ – ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ – ﺍﻟﻤﺮﺝ – ﻭﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻧﺤﻮ 16720 ﻣﺤﻮﻻً.