شمال القاهرة للكهرباء تنفذ مشروعات باستثمارات 230 مليون جنيه

عمر سالم





تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستوى الأداء بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، وذلك بهدف تحسين الخدمة من خلال ازالة الاختناقات وتأمين التغذية لمغذيات الدخول ، فضلاً عن إحلال لوحات توزيع الجهد المتوسط القديمة والمتهالكة ، وإنشاء لوحات توزيع جهد متوسط جديدة لاستيعاب الزيادة في الأحمال والتخفيف عن اللوحات القائمة ، رفع قدرات محولات التوزيع لمجابهة الزيادة في الأحمال ، استيعاب تطور الأحمال بإنشاء دوائر ومغذيات جديدة ، تركيب منظمات جهد لعلاج انخفاضات الجهود وتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة ،

استعرضت المهندسة ابتهال الشافعى تقريراً حول ما تم انجازه فى كل من الدقهلية ، دمياط ، كفر الشيخ ، فوه ، رأس البر ، فراسكور أشارت فيه إلى إنجازات الشركة حتى ابريل 2018 أوضحت فيه الأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الطموحة ، والأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الذاتية ، والموقف التنفيذي لتحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية، بالإضافة إلى موقف الضبطية القضائية .

بالنسبة إلى الأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الطموحة أوضحت ابتهال أنه :

تم تركيب وإحلال عدد 458 محول قدرات مختلفة لاستيعاب الأحمال المطلوبة ، 310 كشك ، 24 لوحة جهد متوسط ، 148 لوحة جهد منخفض.

وفى مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط قامت الشركة بإحلال عدد 2020 عامود جهد متوسط بدلاً من الأعمدة المتهالكة ، وكذلك إحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 230,71 كم ، و460,57 كم كابلات وذلك للتوسع في شبكة الجهد المتوسط لمجابهة تطور الأحمال.

كذلك في مجال تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض بالمدن والقرى قامت الشركة بتركيب وإحلال عدد 20873 عامود جهد منخفض وتم إحلال الموصلات العارية بأخرى معزولة بطول 3110,89 كم موصلات، و55,2 كم كابلات.

هذا وقد بلغت إجمالى تكاليف الخطة الاستثمارية الطموحة لقطاعات الشركة الأربعة حوالى 2,7 مليار جنيه .

وحول الأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الذاتية أضافت ابتهال أنه :

تم تركيب وإحلال عدد 238 محول قدرات مختلفة لاستيعاب الأحمال المطلوبة ، 195 كشك ، 41 لوحة جهد منخفض .

وفى مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط قامت الشركة بإحلال عدد 1011 عامود جهد متوسط بدلاً من الأعمدة المتهالكة ، وكذلك إحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 126,98 كم ، و125,36 كم كابلات وذلك للتوسع في شبكة الجهد المتوسط لمجابهة تطور الأحمال.

كذلك في مجال تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض بالمدن والقرى قامت الشركة بتركيب وإحلال عدد 7260 عامود جهد منخفض وتم إحلال الموصلات العارية بأخرى معزولة بطول 300,54 كم موصلات، و35,79 كم كابلات.

هذا وقد بلغت إجمالى تكاليف الخطة الاستثمارية الذاتية لقطاعات الشركة الأربعة حوالى 230,2 مليون جنيه .

وحول الموقف التنفيذي لتحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية فمن المخطط الانتهاء من تنفيذ عدد 280 عملية بإجمالى طول 139,4 كم بإجمالى تكلفة 151 مليون جنيه وقد بلغ اجمالى المنفذ حتى الآن بقيمة تصل إلى حوالى 61,4 مليون جنيه .

وأضافت ابتهال أن الشركة قد نجحت من خلال الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار وتم تحرير عدد 2921 محضر سرقة تيار وبلغ إجمالى ما تم تحصيله حوالى 6,3مليون جنيه.

ومن أجل تحسين جودة الخدمة المقدمة والتيسير على العملاء فقد قامت الشركة بإعداد سيارة كمركز للخدمات الجماهيرية المتنقلة وذلك لتفعيل خدمة 121 للشكاوى والأعطال، بيع لمبات الليد ، تحصيل فواتير وإبلاغ قراءات ، تقديم طلبات ، شكاوى ومقترحات ، شحن كروت عدادات مسبوقة الدفع ، وذلك كمرحلة تجريبية ومن المنتظر التوسع فيها .

حرصاً من الشركة على الاهتمام بالتطوير الشامل للهندسات والوصول إلى أقصى درجة لرضا العملاء من خلال تطوير الشبكة والخدمات المقدمة، وعن طريق تشجيع روح المنافسة بين العاملين والسعى وراء التطوير تم عمل مسابقة كبرى بين الهندسات بجوائز مالية ومعنوية، وكمرحلة أولى تم اختيار هندسة من كل قطاع ومدة المسابقة 4 شهور متمثلة في: قطاع جنوب الدقهلية (طلخا)، قطاع شمال الدقهلية (قرى شربين)، قطاع كفر الشيخ (قرى سيدى سالم)، قطاع دمياط (قرى جنوب دمياط).

ومن أهم ما تتضمنه رضا العملاء (استطلاع الرأي) ، صالة خدمة العملاء، المظهر العام، ، تنفيذ الخطة، التحصيل، السجلات بأنواعها، الفقد .

كما تم خلال الاجتماع استعراض ملاحظات لجان المرور المشكلة من الشركة القابضة ومن الوزارة للتأكد من جودة التنفيذ والتأكيد على مستويات التنفيذ طبقاً للمواصفات العالمية .

وفى نهاية اللقاء أشاد الدكتور شاكر بالإنجازات التى تمت مشدداً على ضرورة التأكد من جودة التنفيذ ومتابعة ذلك ومشدداً على رفع كفاءة الشبكة والخدمة المقدمة للمواطنين .

هذا وتأتى مثل تلك الاجتماعات في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فضلاً عن تأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات