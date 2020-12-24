«شمال القاهرة للكهرباء» تنتهى من تركيب 35 ألف عداد ذكي

ضمن مستهدف لتنفيذ 53 ألفاً حتى أوائل 2021

انتهت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من تركيب نحو 34.5 ألف عداد ذكى ضمن المرحلة الثانية من خطة وزارة الكهرباء وذلك حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري.

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة أنه من المرتقب أن يصل إجمالى العدادات التى سيتم تركيبها من «شمال القاهرة للكهرباء» لنحو 53 ألفا مع أوائل عام 2021.

وأوضحت المصادر أن «شمال القاهرة للكهرباء»ء تأتى فى المركز الثالث من حيث عدد العدادات التى تم تركيبها، وذلك بعد «جنوب القاهرة» و»القناة لتوزيع الكهرباء»، واللتين تعدان من أكبر الشركات التى تم تركيب تلك العدادات بها للتجربة ومعرفة مدى جاهزية تعميم التجربة على مستوى العملاء.

وأضافت أن وزارة الكهرباء بالتعاون مع وكالة الجايكا اليابانية تتحملان تكلفة هذا المشروع، فى إطار التحول الكامل نحو الشبكات الذكية.

وأشارت إلى أنه يتم حالياً ضغط الوقت والمجهود من جانب الشركات المنفذة للمشروع للانتهاء من تركيب كل العدادات طبقاً للمستهدف، بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء.

وأوضحت أنه من المقرر تركيب نحو 53 ألف عداد بشركة شمال القاهرة بمنطقتى (العبور- مدينة نصر)، فيما سيتم تركيب نحو 50 ألف عداد فى نطاق شركة جنوب القاهرة بمنطقتى (6 أكتوبر- الشيخ زايد)، بمعرفة شركة السويدى إلكتروميتر، فضلا عن تركيب نحو 39 ألفا فى نطاق شركة الإسكندرية بمنطقتى (وسط الإسكندرية– برج العرب) عبر شركة هواوى الصينية.

كما سيتم تركيب 50 ألف عداد ذكى بنطاق شركة القناة بمنطقة (العاشر من رمضان)، بمعرفة شركة «إسكرا إمكو» المصرية، على أن يتم تركيب 30 ألف عداد فى نطاق شركة جنوب الدلتا بمنطقة (طنطا)، بمعرفة شركة «ZTE» الصينية، وأخيرًا سيتم تركيب 28 ألف عداد بنطاق شركة مصر الوسطى بمنطقتى (المنيا- أسيوط) عبر شركة السويدى إلكتروميتر المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الكهرباء انتهت من تطوير مراكز الخدمة التابعة لشركة شمال القاهرة، حيث تم تطبيق نظام الشباك الواحد فى 38 إدارة تجارية تقدم 26 خدمة للمشتركين بشكل مباشر.

ويأتى مشروع العداد الذكى التجريبى ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة لكل الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستخدام العدادات الذكية فى الشبكة لتحسين الأداء الفنى.

وتم التشغيل التجريبى للمشروع بشركتى «جنوب الدلتا» و»جنوب القاهرة للكهرباء» وباقى شركات التوزيع تباعاً، مع التشغيل التجريبى لتطبيقات (إدارة العدادات MDM الفواتير MWM خدمة العميل CSS)، وجار الانتهاء من باقى التطبيقات (إدارة الأطقم الفنية MWM المقايسات والمخازن WAM الإحصائيات والتحليلات ANALYTICS).

وتتبع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، «القابضة لكهرباء مصر»، وتخدم 5 ملايين مشترك، تنقسم إلى 4 قطاعات، تضم شمال، وشرق القاهرة، ومدينة القاهرة الجديدة، وجزءًا من محافظة القليوبية (مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة – القناطر – بهتيم).