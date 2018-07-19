شمال القاهرة للكهرباء تحصل 250 مليون جنيه من استهلاك المنازل والمحلات خلال يونيو

عمر سالمكشف مسعد بشير، رئيس القطاع التجارى بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرياء، عن انتهاء تحصيل 250 مليون جنيه من إجمالى 850 مليونًا، تمثل فواتير استهلاك القطاع المنزلي والتجاري عن شهر يونيو الماضى.وأوضح مسعد، فى تصريحات لـ "المال"، أن الشركة متبقي لها 600 مليون جنيه جاري تحصيلها على قدم وساق

عمر سالم

كشف مسعد بشير، رئيس القطاع التجارى بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرياء، عن انتهاء تحصيل 250 مليون جنيه من إجمالى 850 مليونًا، تمثل فواتير استهلاك القطاع المنزلي والتجاري عن شهر يونيو الماضى.

وأوضح مسعد، فى تصريحات لـ “المال”، أن الشركة متبقي لها 600 مليون جنيه جاري تحصيلها على قدم وساق، مؤكدًا أن بعض المشتركين يقومون بالسداد عن طريق كروت الشحن، وهناك إجراءات شديدة على المحصلين.

كان بشير قد أوضح للمال عن ارتفاع قيمة استهلاك المشتركين التابعين للشركة خلال شهر يونيو الماضى، لتصل إلى 1.050 مليار جنيه، تضم قطاعى المنازل والصناعة والتجارة فضلا عن الجهات الحكومية، بزيادة 200 مليون جنيه عن مايو، موضحاً أن هناك ارتفاعاً محلوظاً فى استهلاك المشتركين خلال الشهر الماضى، مقارنة بشهر مايو السابق عليه، بزيادة تصل إلى 200 مليون جنيه، وبلغ إجمالى قيمة الاستهلاك فى «الأخير» 850 مليون جنيه.

وأضاف أن إجمالى استهلاك كبار العملاء يصل إلى 640 مليون جنيه، ويصل إجمالى استهلاك باقى المشتركين 400 مليون جنيه كالمنازل والمحلات وغيرها، وهناك ارتفاع فى استهلاك المواطنين أيضًا نتيجة دخول فصل الصيف.

وأوضح أن الشركة تستهدف تحصيل 40 مليون جنيه من المتأخرات على تلك الجهات عن الشهور الماضية، لافتًا إلى أنه من المرتقب أن تصل نسب التحصيل إلى %99، نتيجة تحصيل جزء من المتأخرات.

وﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃنه تم الانتهاء ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 200 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، تم ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ الماضى (2017 /2018)، ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ جانب ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ للكهرباء، موضحًا ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻌﻰ إلى ﺘﺮﻛﻴﺐ 200 ﺃﻟﻒ ﻋﺪﺍﺩ ﻛﻮﺩﻯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ، بعد ﺗﺮﻛﻴﺐ 190 ﺃﻟﻔًﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ.

وﺗﺒﻠﻎ ﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 3304.889 ﻛﻢ، ﻭﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 36463.298 ﻛﻢ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 16720 ﻣﺤﻮﻻ، ﺑﺴﻌﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14384.165 ﻣﻴﺠﺎ ﻓﻮﻟﺖ ﺃﻣﺒﻴﺮ، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ 45551 ﺻﻨﺪﻭﻗًا.

وكشف مصدر مسئول بالشركة، أنها انتهت من تحويل كافة الخطوط الهوائية إلى أخري أرضية طبقاً للخطة الموضوعة لذلك، بإجمالى 11 خطوط كابلات هوائية إلى أخرى أرضية بأجمالى طول يصل إلى 9 كيلو مترات.

ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 4.3 ﻣﻼﻳﻴﻦ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ – ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ – ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – ﺷﺒﺮﺍ – ﺷﺒﺮﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ – ﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ – ﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ – ﺍﻟﻤﺮﺝ – ﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ.