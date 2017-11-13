شمال القاهرة للكهرباء تحصد 1.150 مليار جنيه فى أكتوبر

عمرسالم قال مسعد بشير، رئيس القطاع التجاري بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، إن إجمالى ما تحصل من العملاء عن استهلاك شهر أكتوبر الماضى يصل إلى مليار و150 مليون جنيه. أوضح بشير فى تصريح لـ«المال»، أن معدلات التحصيل ارتفعت عن الشهر الماضى بـ 170 مليو

عمرسالم

قال مسعد بشير، رئيس القطاع التجاري بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، إن إجمالى ما تحصل من العملاء عن استهلاك شهر أكتوبر الماضى يصل إلى مليار و150 مليون جنيه.

أوضح بشير فى تصريح لـ«المال»، أن معدلات التحصيل ارتفعت عن الشهر الماضى بـ 170 مليون جنيه، إذ بلغ إجمالى التحصيل 980 مليون جنيه خلال سبتمبر الماضى.

أشار إلى أن إجمالى التحصيل ينقسم إلى مليار جنيه، من المنازل والمحلات وقطاعى الأعمال العام والخاص، و 40 مليونًا من المتأخرات على تلك الجهات عن الشهور الماضية، لافتا إلى أن نسب التحصيل تصل إلى %99.7 نتيجة تحصيل جزء من المتأخرات.

ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃن الانتهاء ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 250 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ الماضى (2017/2016)، ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ جانب ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ للكهرباء، موضحا ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻌﻰ إلى ﺘﺮﻛﻴﺐ 190 ﺃﻟﻒ ﻋﺪﺍﺩ ﻛﻮﺩﻯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ، بعد ﺗﺮﻛﻴﺐ 115 ﺃﻟﻔًﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ.

ﺗﺒﻠﻎ ﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺑﻠﻐﺖ 3304.889 ﻛﻢ، ﻭﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 36463.298 ﻛﻢ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 16720 ﻣﺤﻮﻻً، ﺑﺴﻌﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14384.165 ﻣﻴﺠﺎ ﻓﻮﻟﺖ ﺃﻣﺒﻴﺮ، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ 45551 ﺻﻨﺪﻭﻗﺎً.

كشف مصدر مسئول فى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن أن إجمالى مستحقات الشركة ارتفعت لأكثر من مليار جنيه، على المنازل والمحلات، كما يصل مستحقات الشركة لدى الجهات الحكومية إلى 550 مليون جنيه، ليصل إجمالى المستحقات إلى مليار جنيه.

أشار المصدر إلى أن الشركة تقوم بتحصيل جزء من مستحقاتها شهرياً بـ 30 مليون جنيه، من المنازل والمحلات والمرافق الحكومية، كما تعمل مقاصة فى بعض الأوقات مع بعض الجهات المديونة للشركة.

ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 4.3 ﻣﻼﻳﻴﻦ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ – ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ – ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – ﺷﺒﺮﺍ – ﺷﺒﺮﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ – ﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ – ﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ – ﺍﻟﻤﺮﺝ – ﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ.