شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تتعاون مع «إيه بي بي» فى تدريب المهندسين

استضافت شركة “ايه بي بي” على مدار شهر ونصف وفدا من مهندسي إدارة الوقاية والتحكم بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء يترأسهم دكتور إيناس صفوت مدير عام قطاع الوقاية والتحكم ورئيس لجنة” IEC” بالشركة القابضة للكهرباء في إطار التعاون بين الشركتين بمجال التدريب.

وتضمنت الزيارة التعريف بآخر ما توصلت إليه الشركة من المنتجات والحلول الخاصة بتوزيع الطاقة وعرض أحدث الأنظمة الرقمية المدمجة بهدف تطوير القدرات الفنية لشبكات التوزيع وتحسين معدلات الأداء والتقليل من الأعطال وتأمين استمرار واستقرار التيار الكهربائي للمشروعات القومية المختلفة.

صورة لأحد المتدربين

وأشادت إيناس صفوت بمستوى التدريب المتميز الذي قامت به شركة “إيه بي بي” لعدد من المهندسين حديثي التعيين بشركة شمال القاهرة وبالزيارات الميدانية التي قاموا بها في خطوط الانتاج المختلفة بمصانع الشركة في العاشر من رمضان ضمن الجهود التي تبذلها شركة شمال القاهرة لتعريف العاملين بها بآخر التطورات الفنية لمنتجات توزيع الكهرباء بما يثقل خبراتهم ويمكنهم من التعرف على المنتجات الجديدة خاصة تلك التي لها علاقة بالرقمنة.

وخلال الزيارات تم التعريف بمختلف منتجات الجهد المتوسط والمنخفض بمصانع “إيه بي بي” بالعاشر من رمضان خاصة موزعات الجهد المتوسط، لوحات الربط الحلقي بنوعيها (ذات عزل غازي GIS أو (SF6)، أكشاك التوزيع بأنواعها الصاج و الـ “GRP” بالإضافة إلى لوحات الجهد المنخفض. كما اشتملت الزيارات على تقديم المحاضرات الفنية للمنتجات وزيارة خطوط الإنتاج الخاصة بكل منتج.

وقال شريف إسماعيل المدير التجاري بشركة “إيه بي بي” ونائب رئيس الشركة بمصر ، إن شركته تتوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز تبني ثقافة التحول الرقمي الشامل والتكامل في المنظومة الرقمية من خلال ابتكار مجموعة من التقنيات الحديثة والحلول لخلق قيمة لجميع عملائنا.

وأكد أهمية تنسيق مثل هذه الزيارات مع شركاء النجاح من عملائنا بهدف التعريف بشكل دوري بآخر تطورات واستخدامات مثل هذه المنتجات والحلول والتأكيد على التعاون المستمر ما بين “إيه بي بي” وشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية والشركة القابضة لكهرباء مصر.

كذلك قدمت الشركة محاضرة فنية عن نظم إدارة الطاقة من خلال منصة “ABB AbilityTM” والتي تهدف إلى معالجة وخفض نسب الفقد في الطاقة الكهربائية من خلال الرقمنة لتمكين اتخاذ قرارات تشغيل مناسبة من خلال البيانات من أجل عمليات أكثر أمانًا وذكاءً لزيادة كفاءة الموارد إلى أقصى حد والمساهمة في مستقبل منخفض الكربون.