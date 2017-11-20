شمال القاهرة تفاوض القابضة لمياه الشرب لجدولة 1.8 مليار جنيه

❏ مصادر: استياء من القراءات الخاطئة و شكاوى الفواتير.. ومحاسبة المقصرين المال ـ خاص تعتزم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، التفاوض مع الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى، لجدولة نحو 1.8 مليار جنيه تمثل…

❏ مصادر: استياء من القراءات الخاطئة و شكاوى الفواتير.. ومحاسبة المقصرين

المال ـ خاص

تعتزم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، التفاوض مع الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى، لجدولة نحو 1.8 مليار جنيه تمثل مستحقات متأخرة لـ«الأولى».

وكشف المحاسب مسعد بشير، رئيس شئون القطاعات التجارية بشمال القاهرة – فى تصريحات لـ«المـال» – أن الشركة تقوم بمفاوضات حالياً بعد تراكم المديونيات منذ سنوات وعجز “القابضة للمياه” عن السداد إلا جزءا بسيطا شهرياً.

وأضاف أنه من المرتقب الانتهاء من المفاوضات قبل نهاية 2017، موضحاً أن الجدولة ستكون بفوائد، حتى تتمكن شمال القاهرة من القيام بواجباتها وإمداد القابضة للمياه بالطاقة اللازمة.

وأكد استحالة انقطاع التيار الكهربائى عن مرافق المياه والصرف الصحى.

وتعتزم «شمال القاهرة» ضخ 1.150 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالى الجديد (2017/2018)، مقابل 250 مليونا العام المنتهى، بزيادة 900 مليون.

ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 4.3 ﻣليون، ﻭﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ «ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – وﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ – وﺍﻟﻌﺒﻮﺭ – وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ – وﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ- وﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – وﺷﺒﺮﺍ – وﺷﺒﺮﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ – وﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ – وﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ – وﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ – وﺍﻟﻤﺮﺝ – وﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ»، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ كهرباء.

فى السياق ذاته، كشف مصدر مسئول فى القابضة لكهرباء مصر – فى تصريحات لـ«المـال» – أن إجمالى مستحقات شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لدى الجهات الحكومية يتخطى 2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.

وأضاف أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، يتابع تراكم وزيادة المستحقات لصالح شركات توزيع الكهرباء ويسعى إلى حل تلك الأزمات ويعمل على حصول شركات التوزيع على جزء من مستحقاتها، لاسيما وأن مستحقات القطاع تزايدت بشكل كبير.

وكشف المصدر أن أزمة القراءات والفواتير الخاطئة بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أثارت غضب قيادات القطاع نظراً لارتفاع عدد الشكاوى خلال الفترة الحالية، وسيتم التحقيق فى جميع الشكاوى والقراءات الخاطئة ومحاسبة المحصلين أو قارئ العداد سواء بالخصم أو الرفت حال التكرار.

ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ لشركة شمال القاهرة للتوزيع ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 3304.889 ﻛﻢ، ﻭﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 36463.298 ﻛﻢ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 16720، ﺑﺴﻌﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14384.165 ﻣﻴﺠﺎ ﻓﻮﻟﺖ/ ﺃﻣﺒﻴﺮ، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ 45551.