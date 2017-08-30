شمال القاهرة تستهدف شراء وتركيب ألف محول كهرباء خلال عامين

المال ـ خاص: قال مصدر مسئول فى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة تستعد لتنفيذ نحو 1000 محول كهرباء خلال عامين، باستثمارات تتعدى 700 مليون جنيه. وكشف المصدر فى تصريحات لـ«المـال»، أن الشركة ستقوم بإحلال وتجديد المحولات الموجودة حاليا حيث تمتلك الشركة نحو 16720 محولًا جهد المت

المال ـ خاص:

قال مصدر مسئول فى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة تستعد لتنفيذ نحو 1000 محول كهرباء خلال عامين، باستثمارات تتعدى 700 مليون جنيه.

وكشف المصدر فى تصريحات لـ«المـال»، أن الشركة ستقوم بإحلال وتجديد المحولات الموجودة حاليا حيث تمتلك الشركة نحو 16720 محولًا جهد المتوسط، بسعة إجمالية 14384.165 ميجافولت/أمبير، كما تعتزم التوسع فى المحولات لرفع السعة الإجمالية الخاصة بالشركة.

وتعتزم شركة شمال القاهرة ضخ 1.150 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالى الجديد 2018/2017، مقابل 250 مليون جنيه العام المنتهى، بزيادة قدرها 900 مليون جنيه.

ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 4.3 ﻣليون، ﻭﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ «ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – وﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ – وﺍﻟﻌﺒﻮﺭ – وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ – وﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ- وﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – وﺷﺒﺮﺍ – وﺷﺒﺮﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ – وﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ – وﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ – وﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ – وﺍﻟﻤﺮﺝ – وﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ»، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ كهرباء.

وقال المهندس ناجى عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، فى تصريحات لـ”المـال”، إنه تم تخفيض الفترة الزمنية لتوصيل التيار الكهربائى للمستثمرين على الجهد المنخفض خلال مدة لا تزيد على 18 يوماً، بدلاً من أكثر من 3 أشهر.

وأضاف أن نسبة التحصيل الخاصة بشهر أغسطس تصل إلى %60 حتى الآن، وجارٍ استكمال طباعة الفواتير الخاصة بالشهر، مشيرا إلى أن الشركة تسلمت 1.9 مليون لمبة ليد، من شركتى ميترا كمبيوترز، وNs للتوريدات، من إجمالى 2 مليون، لافتاً إلى ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ «ﺍﻟﻠﻤﺒﺔ» بين 25 و30 جنيهًا.

وأوضح ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺗمد ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﻛﺜﺮ فقرا أولا، ﻭﻳﺘﺮﺍﻭﺡ اﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻰ ﻟﻠﻤﺒﺔ ﺇﻟﻰ 50 ألف ﺳﺎﻋﺔ، ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺣﺘﻰ %90 ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ.

ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 3304.889 ﻛﻢ، ﻭﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 36463.298 ﻛﻢ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 16720 ﻣﺤﻮﻻً، ﺑﺴﻌﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14384.165 ﻣﻴﺠﺎ ﻓﻮﻟﺖ/ ﺃﻣﺒﻴﺮ، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ 45551 ﺻﻨﺪﻭﻗﺎً.