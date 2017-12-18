شمال القاهرة تحصد 1.1 مليار جنيه فى نوفمبر الماضى

المال ـ خاص قال مسعد بشير، رئيس القطاع التجارى بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، إن إجمالى ما تحصل من العملاء عن استهلاك شهر نوفمبر الماضى يصل إلى مليار و100 مليون جنيه. أوضح بشير فى تصريح…

المال ـ خاص

قال مسعد بشير، رئيس القطاع التجارى بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، إن إجمالى ما تحصل من العملاء عن استهلاك شهر نوفمبر الماضى يصل إلى مليار و100 مليون جنيه.

أوضح بشير فى تصريح لـ«المال»، أن معدلات التحصيل انخفضت عن الشهر الماضى بـ 50 مليون جنيه، إذ بلغ إجمالى التحصيل 1.150 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضى

أشار إلى أن إجمالى التحصيل ينقسم إلى مليار جنيه، من المنازل والمحلات وقطاعى الأعمال العام والخاص، و 50 مليونًا من المتأخرات على تلك الجهات عن الشهور الماضية، لافتا إلى أن نسب التحصيل تصل إلى %102 نتيجة تحصيل جزء من المتأخرات.

أوضح ﺃن الانتهاء ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 250 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ الماضى (2017/2016)، ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ جانب ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ للكهرباء، موضحا ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻌﻰ إلى ﺘﺮﻛﻴﺐ 190 ﺃﻟﻒ ﻋﺪﺍﺩ ﻛﻮﺩﻯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ، بعد ﺗﺮﻛﻴﺐ 115 ﺃﻟﻔًﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ.

ﺗﺒﻠﻎ ﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 3304.889 ﻛﻢ، ﻭﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 36463.298 ﻛﻢ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 16720 ﻣﺤﻮﻻً، ﺑﺴﻌﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14384.165 ﻣﻴﺠﺎ ﻓﻮﻟﺖ ﺃﻣﺒﻴﺮ، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ 45551 ﺻﻨﺪﻭﻗﺎً.

كشف مصدر مسئول فى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن أن إجمالى مستحقات الشركة ارتفعت لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، على المنازل والمحلات، كما يصل مستحقات الشركة لدى الجهات الحكومية إلى 600 مليون جنيه، ليصل إجمالى المستحقات إلى 1.1 مليار جنيه.

أشار المصدر إلى أن الشركة تقوم بتحصيل جزءًا من مستحقاتها شهرياً بـ 40 مليون جنيه، من المنازل والمحلات والمرافق الحكومية، كما تعمل مقاصة فى بعض الأوقات مع بعض الجهات المديونة للشركة.

فى ذات السياق أوضح المصدر أن الشركة تقوم حالياً بتدريب العاملين التابعين لشركة شعاع التى ستتولى قراءة العدادات الكهربائية بداية من شهر يناير المقبل، فى منطقة شبرا، التى خصصتها شمال القاهرة كبداية لها.

ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 4.3 ﻣليون، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – وﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ – وﺍﻟﻌﺒﻮﺭ – وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ – وﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ – وﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ – وﺷﺒﺮﺍ – وﺷﺒﺮﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ – وﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ – وﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ – وﺍﻟﻤﺮﺝ – وﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ.