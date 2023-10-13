شمال الدلتا للكهرباء تنهي تطوير مبانيها ومراكز خدمة المواطنين خلال 2022-2023

عقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر الجمعية العمومية لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لمناقشة أعمال الشركة خلال العام المالي المنتهي 2022-2023 ، حيث نجحت شمال الدلتا للكهرباء في تطوير مباني 5 هندسات (شرق المنصورة ، غرب المنصورة، قرى المنصورة 1) قطاع جنوب الدقهلية ، (بنى عبيد ) قطاع شمال الدقهلية ، (الرياض ) قطاع كفر الشيخ .

وقالت مصادر مسئولة في شمال الدلتا للكهرباء ، إنه تم تفعيل جميع خدمات المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء بإجمالي 26 خدمة .

وأوضحت المصادر أن الشركة انتهت أيضًا من تطوير مركزي خدمة عملاء (شرق وغرب المنصوره ) بقطاع جنوب الدقهلية مع تفعيل الخدمات الجديدة ( المنطقة الذكية smart area – كبار السن وذوي الهمم – استطلاع رأي مميكن ) وقامت الشركة باستحداث خدمات ( الحجز المسبق – توفير wi – fi مجاني للعملاء – تحديد الموقع الجغرافي لمراكز خدمة العملاء ).

‏و تم الانتهاء من توحيد الهوية البصرية لهندسات ( قرى المنصوره 1- بني عبيد – رأس البر ) وجار الانتهاء من هندسات ( قري المنصوره 2 – جمصة – الرياض – بلطيم ) .

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كما تم تحويل نماذج الطلبات داخل مراكز خدمة العملاء إلى نماذج طلبات ذكية وذلك بإضافة “QR code” أسفل الطلبات ليتم الاتصال فورا من قبل العميل بالمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء أو الصفحة الرسمية للشركة على الـ “Facebook” لسهولة الوصول إلى الإرشادات والتعليمات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين .

بالإضافة إلى أنه تم تفعيل منظومة تقديم الخدمات لذوى الهمم فى 3 هندسات (غرب المنصورة ، مدينة كفر الشيخ ، جنوب دمياط )

وتم تم ربط المنصة الإلكترونية الموحدة بمنصة مصر الرقمية وتطبيق طوارئ الكهرباء ، بلغت قيمة المنصرف على أعمال تطوير ورفع كفاءة المباني 5,88 مليون جنيه .