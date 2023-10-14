«شمال الدلتا للكهرباء» تنهي تركيب 275.8 ألف عداد و41 نقطة شحن خلال 2022-2023

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أنها انتهت من تركيب 275.8 ألف عداد كهربائي، ما بين مسبق الدفع وكودي وذكي للمشتركين، خلال العام المالي المنتهي 2022-2023.

وحصلت “المال” على تقرير يكشف كل تفاصيل العدادات، حيث أوضح أن “شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء” نفّذت نحو 267475 عدادًا أحاديًّا، و8315 عدادًا ثلاثيًّا،

بالاضافة إلى 21 عداد كهربائي 5 أمبير على محولات تيار، ليصل إجمالي ما تم تركيبه إلى (3013759) عدادًا مسبق الدفع بنسبة (62.2%) من إجمالي عدد المشتركين 2.91 مليون مشترك.

كما ارتفع عدد مراكز الشحن الرئيسية إلى 55 مركز شحن تغطى جميع الهندسات التابعة للشركة، بواقع مركز شحن لكل هندسة، بالإضافة إلى عدد (52) مركز شحن فرعيًّا للتجمعات الكبيرة، وعدد (361) وحدة شحن متنقلة.

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار التيسير على المشتركين وتحسين الخدمة المقدَّمة، تم تفعيل خدمة الشحن عن طريق الهاتف المحمول باستخدام كروت “NFC”، وزيادة عدد منافذ الشحن وتوفير وحدات شحن متنقلة بجميع المقرّات، بعدد (175) مقرًّا بشبكات القرى الواقعة في نطاق الشركة.

كما تم إطلاق خدمة الشحن بالمنازل للحالات الخاصة وكبار السن في جميع الأوقات، والشحن الإلكتروني عن طريق شركات الدفع الإلكتروني (فورى، سهل، بي بلس، خالص).

وقامت “شمال الدلتا للكهرباء” بإضافة عدد (41) وحدة شحن متنقلة، ليصبح إجمالي عدد وحدات الشحن المتنقلة عدد (361) وحدة.