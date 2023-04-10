«شمال الدلتا للكهرباء» تنفذ مشروعات للغير بقيمة 320 مليونا

تستهدف شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تنفيذ مشروعات لدى الغير باستثمارات تصل إلى 320 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل 2023 – 2024.

وتنشر المال تفاصيل المشروعات بالكامل المقرر تنفيذها للغير فى نطاق عدد من المحافظات على رأسها الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط.

ومن المقرر قيام شمال الدلتا بتطوير ورفع كفاءة طريق شرق الرياح التوفيقى بطول 73 كيلو متر ( بنها – المنصورة ) حيث تم الانتهاء من رفع المهمات الكهربائية المتعارضة مع المشروع كمرحلة أولى وجارى استكمال تنفيذ باقى الأعمال.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء أنه من المقرر إزالة المهمات المتعارضة مع توسعة الطريق الساحلى لرصف الشاحنات بطول 10 كيلو متر، وإزالة المتعارضة مع توسعة وازدواج طرق ( دكرنس – طناح -المنصورة ، رافد جمصة ، شربين – المنصورة ، الرياض – مطوبس – سيدى سالم ).

كما ستقوم شمال الدلتا للكهرباء بتوصيل التيار إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى وتضم الامتداد العمرانى برأس البر و عمارات ( تحيا مصر بكفر الشيخ – بيت الوطن ، سكن مصر ، دار مصر بدمياط الجديدة ) ، عدد (11) برج سكنى بدوران المجزر بمدينة المنصورة.

كما سيتم استكمال توصيل التيار الكهربائى لمشروعات الامتداد العمرانى برأس البر و المنصورة الجديدة.

وأشارت المصادر أن شمال الدلتا ستقوم أيضاً بتوصيل التيار الكهربائى إلى الجامعة الأهلية بمدينة جمصة و مبنى زراعة الكبد بجامعة المنصورة ومستشفى العبور للتأمين الصحى بمدينة كفر الشيخ ، لوحة توزيع الجامعة بكفر الشيخ الجديدة ، مستشفى الطوارئ ، مستشفى الحميات بدسوق.

وتتضمن القائمة أيضاً استكمال التوصيل لمحطات الغاز الطبيعى المدرجة بخطة الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات ، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى المدرجة ضمن مشروع حياه كريمة (المرحلة الاولى) ، بالإضافة إلى المحطات الخاصة بالقابضة لمياة الشرب والصرف الصحى فى مدن نبروه و الجمالية و دكرنس و بيلا و مطوبس.

وأوضحت المصادر أنه سيتم تنفيذ مشروعات للغير لصالح محطات الرى الحقلى والمطور ،وتوصيل التيار الكهربائى لمنطقة شل أوت بجوار ميدان النسر بمدينة كفر الشيخ ، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مغذيات دخول محطة تيره الجديدة – مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وتنفذ الحكومة مشروعات باستثمارات تصل إلى 2.2 مليار جنيه فى مشروعات تطوير الشبكات داخل القرى بمحافظة كفر الشيخ، ضمن مبادرة «حياة كريمة ، والتى تتضمن تنفيذ أعمال مشروعات تطوير الشبكة الكهربائية فى 3 مراكز تابعة للمحافظة الشيخ بإجمالى نحو 72 قرية.

تتبع شركة «شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء» «القابضة لكهرباء مصر» ويصل عدد المشتركين التابعين لها 5 ملايين فى محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وكذلك بعض المناطق مثل: العصافرة بالمطريةـ جمصة، مجمع الصناعات بميت غمر، المنطقة الصناعية بمطوبس، بلطيم، البرلس، الرمال السوداء بكفر الشيخ، دمياط الجديدة، ومدينة الأثاث ، و3 مصايف هى رأس البر، جمصة، بلطيم.

عمر سالم