شمال الدلتا للكهرباء تنفذ مشروعات بـ850 مليون جنيه

عمر سالمعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اجتماعاً مع المهندسة إبتهال الشافعى رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لمنافشة الموقف التنفيذي لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وتحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات وكذلك موق

عمر سالم

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اجتماعاً مع المهندسة إبتهال الشافعى رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لمنافشة الموقف التنفيذي لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وتحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات وكذلك موقف الضبطية القضائية.

وأوضحت الشافعي أن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تقدم الخدمة لمواطنى محافظات (الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط ) لعدد 4.249.000 مليون مشترك.

وأضافت أنه فيما يتعلق بالخطة الاستثمارية الذاتية فقد نجحت الشركة فى تنفيذ عدد من التوسعات والاحلالت للمهمات بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 91% بقيمة تصل إلى حوالى 210 مليون جنيه.

ومن الخطة الاستثمارية الطموحة تم توريد مهمات بمبلغ 1.5 مليار جنيه وتم تنفيذ فعلى بقيمة 850 مليون جنيه.

وحول الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية أضافت ابتهال الشافعى أنه تم الانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية بإجمالى 100.616 مليون جنيه بطول 110 كم بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 70.%.

وأكد شاكر خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها والإهتمام بحل شكاوى المواطنين، وتحسين كفاءة الأداء.

وفى هذا الصدد أوضحت ابتهال الشافعة أنه تم تحسين الاداء بالشركة بمغذيات الجهد المتوسط حيث تم انشاء عدد (69) مغذى جديد وتم تقسيم عدد (75) مغذى واحلال عدد (64) مغذى ، وبالنسبة للوحات التوزيع جارى انشاء عدد (14) موزع جديد وتدعيم عدد (4) موزع قائم بمغذيات جديدة وتم احلال وتجديد عدد 4 موزع قائم ، ومن أجل وتحسين اداء شبكات الجهد المنخفض فقد تم انشاء 415 كم و احلال 3000 كم خطوط هوائيه جهد منخفض شاملين الاعمدة والموصلات المعزولة .

وأضافت أنه جارى عمل تطوير شامل للهندسات وتم اختيار 4 هندسات مرحلة اولى خلال الربع الاول من العام المالى 2018/2019 سيتم خلالها تطوير المبانى وصالات خدمة العملاء وتحسين الخدمات المقدمة من حيث سرعة تركيب العدادات وتلافى اخطاء القراءات وحسن معاملة الجمهور وتوافر مراكز الشحن للعدادات مسبوق الدفع والشحن لكبار السن وهذه الهندسات هى (قرى شربين – طلخا – قرى سيدى سالم – قرى جنوب دمياط)، ويتم خلال خطة التطوير تطوير عدد 26 هندسة ، مع الاستمرارية فى مسابقة ترشيد الطاقة فى موسمها الثالث على التوالى.