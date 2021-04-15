«شمال الدلتا للكهرباء» تقتنص أعمالًا ضمن «حياة كريمة» باستثمارات 2.2 مليار جنيه

تعتزم شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تنفيذ استثمارات بنحو 2.2 مليار جنيه فى مشروعات تطوير الشبكات داخل القرى بمحافظة كفر الشيخ، ضمن مبادرة «حياة كريمة». كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ«المال»، أنه يتم حاليًّا إعداد الخطط النهائية الخاصة بتلك الاستثمارات التى تعد ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذها خلال العام المالى 2021/ 2022.

وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى ستتضمن تنفيذ أعمال مشروعات تطوير الشبكة الكهربائية فى 3 مراكز تابعة لمحافظة كفر الشيخ، والتى تعد من أكثر المحافظات سكانًا بنطاق الشركة.

وتضم المراكز الستة نحو 72 قرية، وسيتم بدء تنفيذ المشروعات خلال الربع الثانى من العام الحالي.

وتابعت المصادر أنه يتم حاليًّا بحث طرق التمويل الخاصة بتنفيذ الاستثمارات ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وطبقًا لخطة الحكومة، ستقوم شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة لها بتطوير الشبكات والخطوط والكابلات، وتحويل جزء كبير من خطوط وكابلات هوائية إلى أخرى أرضية لمنع أى خطر على المواطنين.

فى السياق نفسه، كشفت المصادر أن شركة شمال الدلتا انتهت من تنفيذ خطتها باستثمارات تقارب 2.7 مليار جنيه، وتم تنفيذها منذ منتصف 2017 حتى أبريل الماضي.

يُذكر أن المحافظات التى تم اختيارها ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى بدأت الاستعداد للبرنامج الزمنى المحدد كمرحلة أولى، التى تستهدف 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

تتبع «شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء» الشركة «القابضة لكهرباء مصر» ويصل عدد المشتركين التابعين لها لنحو 4.6 مليون فى محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وكذلك بعض المناطق الصناعية مثل: (العصافرة بالمطريةـ جمصة- مجمع الصناعات بميت غمرـ المنطقة الصناعية بمطوبس- بلطيم- البرلس- الرمال السوداء بكفر الشيخ- دمياط الجديدة- مدينة الأثاث بدمياط)، و3 مصايف هي (رأس البرـ جمصةـ بلطيم).