شمال الدلتا للكهرباء تستعرض معدل الأعطال والفقد في شبكاتها خلال الجمعية العمومية لعام 2022-2023

عقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر الجمعية العمومية لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لمناقشة أعمال الشركة خلال العام المالي المنتهي 2022-2023 ، والذي بلغ الحمل الأقصى فيه نحو 2428 ميجاوات ، مقابل (2456.6) م.وات خلال العام المالي 2021/2022.

وكشفت مصادر في شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، أنه تم تحديد سعة المكثفات المطلوب تركيبها على الجهدين المتوسط والمنخفض حيث تم تركيب مكثفات بسعة إجمالية (4,706) م.فار ليصل إجمالي سعة المكثفات المركبة (515,324) م.فار حتى 30/6/2023 بنسبة 22% من الحمل الأقصى مما كان له الأثر في تحسين معامل القدرة ليصل إلى (0.94).

وأضافت أن عدد المغذيات الإشعاعية والحلقية ارتفع إلى 2026 شاملة (118) مغذيا إشعاعيا بهدف رفع كفاءة أداء الشبكة وتوفير مصادر تغذية بديلة حيث تمت إضافة (20) مغذيا حلقيا و (6) مغذيات إشعاعية خلال العام المالي 2022/2023 .

كما تراجع معدل أعطال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط خلال عام 2022/2023 ليصل إلى ( 0,287 عطل/ 100 كم شهرياً ) مقابل ( 0,300عطل / 100 كم شهريا ) محقق خلال عام 2021/2022.

وانخفض أيضًا معدل أعطال الكابلات الأرضية للجهد المتوسط خلال عام 2022/2023 ليصل إلى (0,089عطل / 100 كم شهرياً ) مقابل (0,094 عطل / 100 كم شهريا ) محقق خلال عام 2021/2022 ، وبلغ متوسط زمن العطل خلال عام 2022/2023(108دقيقة ) مقابل (110دقائق ) محقق خلال عام 2021/2022.

الطاقة الغير مستغلة انخفضت خلال عام 2022/2023 لتصل إلى (2,63) مليون ك.وات ساعة مقابل (2,71) مليون ك.وات ساعة محقق خلال عام 2021/2022.

ووصل معدل أعطال الكابلات الأرضية للجهد المنخفض خلال عام 2022/2023 إلى (0,553 عطل / 100 كم شهريا ) مقابل (0,645 عطل / 100 كم شهريا ) محقق خلال عام 2021/2022.

كما تراجع متوسط عدد الانقطاعات لكل مشترك بالسنة (SAIFI) ليصل إلى (0,847) انقطاع / مشترك لعام 2022/2023 مقابل (0,848) انقطاع / مشترك محقق خلال عام 2021/2022.

و انخفض متوسط الفترة الزمنية للانقطاع لكل مشترك بالسنة (SAIDI) ليصل إلى (91,6) دقيقة / مشترك لعام 2022/2023مقابل (93,5) دقيقة /مشترك محقق خلال عام 2021/2022.

كما انخفض متوسط فترة الانقطاع الواحد خلال السنة (CAIDI) ليصل إلى (108,2) دقيقة / انقطاع لعام 2022/2023 مقابل (110,2) دقيقة / انقطاع محقق خلال عام 2021/2022.