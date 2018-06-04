شمال إفريقيا للاستثمار تكلف العاصمة للاستشارات بدراسة قيمة السهم

رجب عزالدين:قالت شركة شمال إفريقيا للاستثمار العقارى إنها أسندت أعمال دراسة القيمة العادلة للسهم إلى شركة العاصمة للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن هذا الاسناد يأتى استجابة إلى طلب الهيئة العامة للرقابة المالية فى 8 مايو الماضى، وسيتم الإفصاح عن مضمو

رجب عزالدين:

قالت شركة شمال إفريقيا للاستثمار العقارى إنها أسندت أعمال دراسة القيمة العادلة للسهم إلى شركة العاصمة للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن هذا الاسناد يأتى استجابة إلى طلب الهيئة العامة للرقابة المالية فى 8 مايو الماضى، وسيتم الإفصاح عن مضمون الدراسة بعد تسلمها.

وتخول المادة 34 من قواعد القيد الهيئة العامة للرقابة المالية بمخاطبة الشركات المقيدة بالبورصة ومطالبتها بدراسة القيمة العادلة للسهم، في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر، أو تغير سعري بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة أو وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.