شمال إفريقيا للاستثمار العقاري تعلن توزيعا نقديا بقرش واحد للسهم

رجب عزالدين:أعلنت شركة شمال إفريقيا للاستثمار العقارى عن توزيع نقدى بقيمة قرش للسهم للواحد ينتهى الحق فيه بنهاية جلسة 23 مايو الجارى.ومن المقرر بدء صرف التوزيع ابتداء من 28 مايو، وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء.واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 2.33 مليون جنيه

رجب عزالدين: أعلنت شركة شمال إفريقيا للاستثمار العقارى عن توزيع نقدى بقيمة قرش للسهم للواحد ينتهى الحق فيه بنهاية جلسة 23 مايو الجارى. ومن المقرر بدء صرف التوزيع ابتداء من 28 مايو، وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 2.33 مليون جنيه بواقع 0.0136 جنيه للسهم. ويبلغ رأسمال الشركة 34.1 مليون جنيه موزعا على 170.6 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشا للسهم الواحد.