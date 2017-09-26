شمال إفريقيا توافق على الشطب من البورصة

رجب عزالدين:وافقت عمومية شركة شمال إفريقيا للاستثمار العقارى بجلستها المنعقدة الأحد الماضى، على شطب قيد أسهمها من البورصة وشراء أسهم المساهمين المعترضين على الشطب.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "أن إجمالى أسهم المعترضين على الشطب بلغت 1.2 مليون سهم ما يعادل 11.6% من الشركة وسيتم شراء هذه

رجب عزالدين:

وافقت عمومية شركة شمال إفريقيا للاستثمار العقارى بجلستها المنعقدة الأحد الماضى، على شطب قيد أسهمها من البورصة وشراء أسهم المساهمين المعترضين على الشطب.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “أن إجمالى أسهم المعترضين على الشطب بلغت 1.2 مليون سهم ما يعادل 11.6% من الشركة وسيتم شراء هذه الأسهم بسعر 1.20 جنيه للسهم”

ويبلغ رأسمال الشركة 34.12 مليون جنيه، موزعاً على 170.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.2 جنيه للسهم.

تأسست الشركة فى 2005 وتعمل فى مجال أعمال المقاولات والاستثمار العقاري بكافة أنواعه وأعمال التجارة والتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية واستصلاح الأراضي والتسويق العقاري، وتتبع الشركة القانون 159 لسنة 1981.