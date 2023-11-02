«شمال أبوقير للمغذيات الزراعية» تعتزم الحصول على الرخصة الذهبية

كشفت مصادر مطلعة أن شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية تدرس الحصول على الرخصة الذهبية خلال الفترة المقبلة، بدعم من وزارة البترول.

يُذكر أن الجمعية التأسيسية لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية اجتمعت فى مايو الماضي، برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول، وأقرت تعيين مجلس الإدارة وإجراءات التأسيس برأسمال مرخص به 10 مليارات جنيه، ومصدر مدفوع منه مليار، وذلك لإنتاج الأمونيا بطاقة 1200 طن يوميًا، وحامض النيتريك بنحو 1830 طنًا يوميًا، ونترات النشادر بحوالى 2400 طن يوميًا.

مصادر: «البترول» تدعم إقامة مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم بنظام المناطق الحرة

وأضافت المصادر -فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن مساهمى «شمال أبوقير» يدرسون حاليًا إمكانية تحويلها إلى شركة خضراء، تختص لتصنيع منتجات متوافقة مع معايير الاستدامة وغير ضارة بيئياً.

وأوضحت المصادر، أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، يدعم إقامة مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم –شركة شمال أبوقير- بنظام المناطق الحرة، والحصول على الرخصة الذهبية، والذى يقام على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والملاصقة للشركة.

والرخصة الذهبية أحد الآليات التى أتاحتها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار، وتتيح للشركات الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، والحصول على مزايا أخرى.

ويضم هيكل المساهمين فى الكيان الجديد «أبوقير للأسمدة» بنسبة %45 والهيئة المصرية العامة للبترول بنحو %45 و«المصرية القابضة للبتروكيماويات» بـ%10.

يُذكر أن الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية، وقعتا منذ أيام مذكرتى تفاهم مع مجموعة الطاقة الصينية الدولية، لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وبحث فرص تعميق الاستفادة من الطاقات المتجددة فى مواقع البترول والغاز المختلفة فى مصر.