«شل» مورداً حصرياً لزيوت سيارات «إم جي»

وقعت شركة «شل للزيوت – مصر» عقد شراكة استراتيجية مع شركة «المنصور إم جى للسيارات»، لتصبح المورد الحصري للزيوت في مراكز الخدمة الخاصة بسيارات إم جي في مصر.

تأتي هذه الشراكة في إطار حرص شركة شل للزيوت مصر على تقوية روابط العلاقات مع وكلاء ومصنعي السيارات وقطع الغيار الأصلية والموزعين المعتمدين.

شهدت مراسم التوقيع حضور عدد من قيادات شركتي شل للزيوت مصر وشركة المنصور إم جى للسيارات، حيث حضر كل من السيدة آمال الشيخ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر، والسيد أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات ولفيف من قيادات الشركتين.

قالت السيدة آمال الشيخ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر، إن عقد تلك الشراكة الاستراتيجية تلتي تجمع مع أبرز العلامات التجارية التي استطاعت أن تشكل مكانة خاصة لها لدى المستهلك منذ اللحظة الأولى لدخولها للسوق المحلية.

وأضافت أن الشراكات التي وقعتها «شل» خلال الفترة الأخيرة تم عقدها مع مجموعة من الشركات الكبري العاملة في السوق المحلية والذين يعتمدون بشكل أساسي على زيوت شل المصنعة بأحدث التكنولوجيات. فتلك الشراكات بالفعل تعزز من مكانة شل كشريك لأكبر مصنعي السيارات حول العالم.

وأشارت إلى أن «شل» تولي اهتماماً كبيراً لخدمة المستهلك المصري بشتى الطرق بإعتباره أولوية كبرى للشركة منذ دخولها للسوق المصري، وأكدت أن لديها إيمان كبير أن تلك الشراكة من شأنها تعزيز الرابط بين منتجات شل والجمهور وذلك عن طريق العديد من العروض والحملات الترويجية التي ستأتي في إطار تلك الشراكة.

وأكد أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، أن بموجب عقد يسر الشراكة مع شل مصر ستصبح المورد الحصري للزيوت، لتغطية شبكة مراكز الخدمة.

الجدير بالذكر أن تلك الشراكة لا تعد الأولى بين شل وشركة المنصور حيث وقعت الشركتان عقد شراكة استراتيجية وحصرية خلال شهر مارس الماضي، لتكون شل بموجبه هي المورد الحصري للزيوت والشحوم والسوائل لشركة المنصور للسيارات وشركة جنرال موتورز مصر.