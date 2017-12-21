شل مصر: يشرفنا تمثيل قطاع البترول فى بعثة المملكة المتحدة

نسمة بيومىقال معتز درويش، نائب رئيس مجلس ادارة شركة شل مصر، إن الشركة تشرفت بتمثيل قطاع البترول المصري فى البعثة التجارية الترويجية الى المملكة المتحدة مؤخرا.وأوضح درويش أنه من المتوقع أن تعود تلك البعثة علي الاقتصاد بالكثير من المنافع، كما أنها ستساهم في دفع عجلة الإنتاج.وتابع: نحن نعمل مع

نسمة بيومى

قال معتز درويش، نائب رئيس مجلس ادارة شركة شل مصر، إن الشركة تشرفت بتمثيل قطاع البترول المصري فى البعثة التجارية الترويجية الى المملكة المتحدة مؤخرا.

وأوضح درويش أنه من المتوقع أن تعود تلك البعثة علي الاقتصاد بالكثير من المنافع، كما أنها ستساهم في دفع عجلة الإنتاج.

وتابع: نحن نعمل مع الحكومة المصرية سوياً لبحث سبل الإستخدام الامثل لموارد مصر البترولية الوفيرة، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية, لنضع مصر علي خريطة البترول العالمية ومن أجل تحويل مصر الى مركز اقليمي للطاقة.”

وقد شاركت شركة شل مصر ضمن وفد الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) والمكون من 40 شركة ومؤسسة مصرية في البعثة الترويجية إلي المملكة المتحدة ، والمكونة من 45 مشارك من ضمنهم 5 ممثلي من الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وارتكزت البعثة الترويجية علي 3 قطاعات رئيسية، تشمل علي خطط الترويج ومناقشات البعثة وهى قطاعات الطاقة وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، والخدمات المالية والبنوك والمشروعات القومية التى تعكف الدولة على تنفيذها خلال الفترة الراهنة مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وتهتم شركة شل مصر بقطاعات الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة بكونها تنتمي الي شركة شل العالمية، ثاني أكبر شركة طاقة خاصة في العالم، من خلال طرح مشروعات تغطى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والبترول على المستثمرين البريطانيين.

من الجانب الحكومي حضر كل من المهندس نبيل صلاح، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للبترول للإنتاج EGPC، والسيد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والسيد خالد عباس، نائب وزير الإسكان، والسيد أسامة طعيمة، رئيس قطاع ترويج الإستثمار بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والسيد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكات العامة والخاصة بوزارة المالية.



وقد شهدت فعاليات البعثة أيضا المشاركة فى المؤتمر البريطانى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يخصص جلسات للتعريف بآخر تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر والنجاحات التى حققها الاقتصاد المصرى وعمليات الإصلاح والهيكلة التى تجرى حاليا علاوة على إلقاء الضوء على المزايا والحوافز الاستثمار التى يوفرها قانون الإستثمار الجديد الذى أصدرت لائحته التنفيذية مؤخرا، وسوف يتولى توضيح ذلك خبراء ومسئولون معنيون بكل ملف على حدة.

هذا بالإضافة إلى تنظيم لقاءات بعدد من المدن الصناعية والتجارية خارج لندن، حيث تم تنظيم زيارة لمنطقة « أبردين» فى اسكتلندا وهى مشهورة بكونها مركزا للشركات العاملة فى مجال البترول والطاقة بكافة أنواعها، والتي قامت شركة شل بالمشاركة في ورشة عمل وجلسات نقاشية حول الفرص والتحديات في قطاع البترول المصري ذلك بجانب لقاءات مع عدد شركات المتعددة الجنسيات، ,والتي قام (Energy Industries Council) بتنظيمه لترويج فرص الإستثمار في قطاع البترول للشركات العاملة في المملكة المتحدة. وكذلك تم تنظيم زيارة لـ «أيرلندا الشمالية» والتى يتواجد بها مشروعات للخدمات المالية وبعض الصناعات الناشئة، ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاق توأمة بين الهيئة العامة للاستثمار ونظيرتها الأيرلندية.