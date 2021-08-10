«شل مصر» تعلن عن الفريق الفائز في النسخة المحلية لمسابقة «تخيل المستقبل» العالمية

احتفلت شركة شل مصر بالإعلان عن الفريق الفائز في المرحلة النهائية للتصفيات المحلية من مسابقة “تخيل المستقبل” العالمية، وهو فريق AUC-07 الذي سيمثل مصر بالمسابقة العالمية التي ستقام افتراضياً يوم 26 أغسطس الحالي.

وتم اختيار فريق AUC-07 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن طريق مشروعها الذي يناقش التصور المستقبلي لمدينة الإسكندرية في عام 2050.



وتهدف المسابقة إلى دعم التفكير الخلاق والمبتكر لدي الطلاب ليقوموا بنقل رؤيتهم لمستقبل الطاقة من خلال عرض سيناريوهات وأفكار لمواجهة التحديات الراهنة لتوفير طاقة أكثر فاعلية وصديقة للبيئة في المدن المصرية بحلول عام 2050.

وقال المهندس خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر :” تعتبر مسابقة “تخيل المستقبل” تحدياً لجميع الطلاب المشاركين فيها، حيث ان طبيعة المسابقة تساعد الطلاب على خلق سيناريوهات مستقبلية، لكنها مبنية على حقائق حالية.

وشركة شل مصر حريصة على إتاحة فرص كهذه المسابقة التي تعد خير دليل على هذا الحرص، حيث نقدم منصة تسمح لعدد كبير من الطلاب لتطبيق أفكارهم المبتكرة لبناء مستقبل أفضل لمصر.

وتابع قاسم: أنا شخصياً اعتبر هذه المسابقة واحدة من أهم برامج شركة شل في مصر، حيث انها تفتح افاقاً جديدة للطلاب عن طريق التفكير البناء وتحليل المتطلبات المسبقة التي تفتح لهم أبواب ريادة الأعمال ومستقبل مهني واعد.”

وتهتم شل مصر في عملها بالتعاون مع شركاء النجاح، لذا قامت شركة شل مصر بالتعاون مع مؤسسة نهضة المحروسة، وتكونت لجنة التحكيم من أعضاء من عدة جهات، متمثلة في دار نهضة مصر للنشر وشركة ترانسيديوم ومنظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات المصرية وشركة شل للزيوت مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية – إيجاس.

وقد بدأت المسابقة ب 61 فريقًا، ووصولاً الي اختيار ستة فرق تأهلت للمرحلة ما قبل النهائية، ثم اختيار فريق AUC-07 الذي سيمثل مصر في مسابقة “تخيل المستقبل” العالمية التي ستقام افتراضياً يوم 26 أغسطس الحالي.

من جانبها، قالت نشوى صالح – مديرة الاستثمار المجتمعي بشركة شل إن مسابقة “تخيل المستقبل” ليست مجرد مسابقة بين الطلاب الجامعيين، بل نعتبرها منصة تسمح لنا بتدريب وتأهيل جيل من الشباب قادر على تحليل الحاضر، وبناء المستقبل”.

كما أضافت أن هذه المنصة التي تقدمها شركة شل مصر تعتبر فرصة كبيرة لطلاب مصر، حيث شارك أكثر من 800 طالب وطالبة على مدار المسابقة هذا العام، وقد اختارت الفرق المتأهلة للنهائي مدن مصرية مختلفة في تصوراتها المستقبلية، مما يبني مستقبلاً واعداً لمصر.”

وعلى هامش المسابقة، صرح علاء هاشم – المؤسس والشريك التنفيذي لشركة ترانسيديوم، وعضو لجنة التحكيم بالمسابقة بأن مستوى الطلاب في مهارات العرض، وجودة الشرح والسيناريوهات المبتكرة التي وضحوها كان مبهراً لأقصى درجة.

واوضح أن هذه المسابقة اتاحت الفرصة لجيل واعد من الطلاب أن يطبق عدة مجالات ونظريات، والعمل كفريق واحد لتقديم أفضل حلول مستدامة وتنموية.

وقال أن هذه المهارات تعتبر أساسية لسوق العمل اليوم، ويضيف لمهاراتهم كطلاب واعدين وطموحين.”

من جانبها، قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، وعضو لجنة التحكيم بالمسابقة “: “تفاجأت من مستوى المنافسة لدي هذا الجيل الصاعد من الطلاب، الذين استطاعوا ان يخلقوا سيناريوهات متعددة لمدن مصرية مختلفة، ودافعوا عن وجهات نظرهم استناداً على معلومات وحقائق من الوقت الحاضر، وهذه لم تكن بالمهمة السهلة، لكنهم حققوها على أكمل وجه.”

وقد قامت الفرق المشاركة باستعراض سيناريوهاتهم المختلفة أمام لجنة التحكيم ليتم في نهاية الفعاليات توزيع جوائز تحفيزية للفرق الطلابية بقيمة 55,000 جنية مصري والتي تم تقسيمها على أربع فرق طلابية.

حيث حصل فريق AUC-07 من الجامعة الامريكية بمصر على المركز الأول بجائزة قيمتها 20,000 جنية مصري عن سيناريوهات لتنمية مدينة الإسكندرية، وخصوصاً في ظل التغيرات المناخية التي تهدد المدينة.

وجاء فريق AUC-04 من نفس الجامعة في المركز الثاني بجائزة قيمتها 15,000 جنية مصري، وحصد فريق COV-01 جامعة كوفنتري على المركز الثالث بجائزة قيمتها 10,000 جنية مصري.

بينما فاز فريق CU-04 من جامعة القاهرة بتصويت الجمهور للمسابقة، حيث حصلوا على جائزة قيمتها 10,000 جنيه مصري.وقال

وأعرب فريق AUC-07 الفائز في النهائيات المحلية لمسابقة تخيل المستقبل عن سعادتهم وحماسهم لتمثيل مصر في المسابقة العالمية.

حيث قالت لارا شاهين قائد الفريق، ” أنه من الفخر أن نمثل مصر في مسابقة تخيل المستقبل العالمية، حيث عملنا بجد لتخطي عدة عوائق، وكانت أبرزها ان أعضاء الفريق يعيشون في مدن ومناطق مختلفة، لكن وصولنا لهذه المرحلة والفوز بالمسابقة يعوض عن كل الجهد الذي بذلناه منذ بداية المسابقة.”

وشكرت لارا شركة شل مصر وكل الجهات المعنية الذين ساندوا جميع المتسابقين وقدموا الدعم منذ بداية تسجيل الفرق في المسابقة حتى الوصول للمسابقة العالمية. كما اضافت انها تأمل في تحقيق مركز متقدم يليق بمكانة مصر بين دول العالم.

والجدير بالذكر أن الهدف من إطلاق هذه المسابقة في مصر هو تشجيع الطلاب على الإبداع وايجاد أفكار جديدة ترسم مستقبل أفضل للطاقة النظيفة في مصر.

، وتدعم شركة شل مصر هؤلاء الطلاب من خلال توفير التدريبات التقنية والعملية حيث تعد مسابقة “تخيل المستقبل إحدى أنشطة شركة شل مصر في مجال الاستثمار المجتمعي التي تركز على تنمية كفاءة الشباب من خلال عدة برامج مثل برنامج نكسبلوررز لتنمية مهارات التفكير المنهجي والتحليلي وإيجاد حلول مستدامة للمشكلات المعقدة.

وبرنامج شل انطلاقة مصر لريادة الأعمال والذي يشمل ضمن مساراته الشراكة مع حاضنة الأعمال AUC V-Lab بالجامعة الأمريكية لريادة الأعمال في مجال الطاقة والاستدامة، وماراثون شل البيئي وغيرها من البرامج التي تهدف لتنمية المصادر البشرية والنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة الانتاج