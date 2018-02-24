شل مصر تحصل على لقب أفضل شركة على مستوى قطاع البترول

نسمة بيومي وعمر سالم: أعلنت شركة "شل مصر" على حصولها على جائزة أفضل شركة على مستوى قطاع البترول تنتهج الشمولية والتنوع في توظيف العاملين لدي الشركة في منافسة قوية بين 61 شركة لعام 2017 في اليوم الثالث والأخير الذي أتي…

نسمة بيومي وعمر سالم:

أعلنت شركة “شل مصر” على حصولها على جائزة أفضل شركة على مستوى قطاع البترول تنتهج الشمولية والتنوع في توظيف العاملين لدي الشركة في منافسة قوية بين 61 شركة لعام 2017 في اليوم الثالث والأخير الذي أتي بعنوان دور المرأة في قطاع البترول من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول (إيجيبس 2018)، وقد قام بتسليم الجائزة السيد المهندس طارق الملا، وزير البترول للمهندس جاسر حنطر رئيس شركات “شل” في مصر.

قال المهندس جاسر حنطر رئيس شركات “شل” في مصر، إن الشركة تتبني تعريفاً عريضاً للشمولية والتنوع في شركتنا، لأن هذا يعد أحد المفاهيم الأساسية والواضحة التي نعمل بها في مصر منذ أكثر من 107 أعوام حتي الآن، لذا تعتمد شل على تدشين المبادرات الهامة وتحقيق الإنجازات الهادفة والداعمة لمبدأ الشمولية والتنوع في عملنا بمصر والعالم، وهنا يأتي دورنا في دعم وتعزيز دور المرأة في استراتيجية تحديث الصناعة، حيث إن شل تنتهج عاملي التنوع وتكافؤ الفرص في عملها دائماً، ونعمل دائماً على تمكين المرأة من اعتلاء مناصب ريادية واستراتيجية، وان تاريخ الشركة سواء في مصر أو عالمياً يحتوي علي الكثير من النماذج الرائدة”

يذكر أن “شل مصر” شاركت في العديد من الحلقات النقاشية والأنشطة التي يتضمنها المؤتمر والتي تتناول المواضيع الهامة المتعلقة بالقطاع بأكمله، مثل “برنامج تحديث قطاع البترول”، “الصحة والسلامة والبيئة”، “دور المرأة في قطاع البترول”، و”التنافسية والنمو في قطاع البترول والغاز في مصر”. كما شاركت شركة شل في 4 جلسات فنية.

وتلعب “شل مصر” دوراً قيادياً بارزاً في تعزيز التنمية المستدامة ورسم ملامح قطاع البترول من خلال تطوير وتنمية موظفيها لخلق بيئات ثرية من الناحية العملية والعلمية والتدريبية، حيث تلتزم “شل” بتنوع القوى العاملة لديها، مما يساهم في استقطاب وتوظيف مجموعة متميزة من الموظفين ممن يتمتعون بميزات مهنية رفيعة المستوى، إلى جانب رؤية الشركة لهذا المزيج من الاختلافات، باعتباره مصدرا قويا للنمو.