«شل مصر» تحصل على جائزتين خلال فعاليات قمة المرأة المصرية

حصلت شركة شل مصر على جائزتين خلال فعاليات قمة المرأة المصرية، فتسلم خالد قاسم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل مصر جائزة الرؤساء التنفيذيين للمساواة بين الجنسين، كما تم اختيار اَمال الشيخ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر بين أكثر 50 سيدة تأثيراً في مجتمع الأعمال.

حملت هذه النسخة من القمة عنوان ” تمكين المرأة..قوة مصر ومستقبلها”، وتستهدف تعريف المجتمع الدولي المشارك بما تحظى به المرأة المصرية على مستوى القيادة، والهوية الوطنية التي تتمتع بها كقوة معبرة عن الجمهورية الجديدة الباحثة عن التطور والريادة.

قال خالد قاسم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات شل في مصر: “إن الشركة تنتهج استراتيجية محورية تضع دعم وتمكين المرأة على رأس أولوياتها، ولذلك دائماً ما نسعى لتقديم الدعم وتوفير الإمكانيات وخلق البيئة المناسبة لاستغلال طاقات ومواهب النساء لمساعدتهن على المشاركة الفعالة في المجتمع”.

النساء يمثلن 33% من قيادات شركة شل مصر

وأضاف أنه على المستوى الداخلي، نحرص على تطوير وتأسيس بيئة عمل إيجابية، تأخد التنوع والشمول كأحد ركائزها الأساسية، والتي نجحنا من خلالها في تأهيل العديد من النماذج النسائية الرائدة في مجال الغاز والطاقة، حتى وصلت نسبة التمثيل النسائي في المناصب القيادية إلى 33%، و25% على مستوى الشركة ككل.

وأوضح أن القمة تعتبر بمثابة منصة للتواصل والاحتفال بمجهودات وقصص نجاح العديد من النماذج النسائية التي ساهمت بشكل كبير في عملية بناء وتقدم المجتمعات التي يعملن بها.

واستكمل: “مثل هذه الأحداث تضعنا جميعاً أمام مسؤولية كبيرة لدعم النماذج النسائية المتميزة وتنمية مهارتهن لمساعدهن على تخطي العواقب أو التحديات التي قد تواجهن، وذلك من خلال وضع سياسات عمل عادلة تنص على المساواة وتساندهن في الموازنة بين حياتهن العملية ودورهن الذي لا يمكن الاستغناء عنه في إعداد أجيال مستقبلية واعدة.”

وقالت اَمال الشيخ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر إن ذلك المنصب القيادي الذي وصلت له، يعكس ما تلقته من دعم داخل شركة شل، التي تعتبر من أوائل الشركات العالمية الكبرى التي أتاحت للمرأة فرصة العمل في جميع الوظائف في الشركة بما فيها المناصب القيادية مثلها مثل الرجال.

وأوضحت أن الشركة تنتهج سياسات محكمة تضمن تقييم مستوى الأفراد بشكل موضوعي اعتماداً على كفاءتهم، وذلك ما اتيح لها الفرصة لتولي أكبر منصب قيادي في الشركة في مصر منذ عام 2019 بخبرة تقارب 28 عاماً في مجال الزيوت.

وجدير بالذكر أن شركة شل مصر أطلقت حملة بعنوان Driven By Passion في عام 2019، والتي استهدفت دعم النماذج المتميزة من النساء. في نفس السياق، استمرت شل في الاستحواذ على مكانة ضمن قائمة مجلة التايمز من ضمن أعلى الموظِفين للمرأة، بجانب إدراجها في قطاع النفط والغاز كأعلى تمثيل نسائي في عام 2015.