«شل مصر» تحصل على جائزة في فعاليات النسخة الثالثة من «She is Energy»

شاركت شركة شل مصر في النسخة الثالثة من فعالية She is Energy، التي أقيمت تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، بهدف تعزيز وتشجيع المساواة بين الجنسين وكذلك إبراز الدور النسائي في قطاع الطاقة.

تأتي مشاركة شل انعكاسا لاستراتيجيتها التي تستهدف تعزيز التمثيل النسائي، وتذليل العقبات التي قد تواجه النساء في مسيرتهن المهنية.

خلال الفعالية، حصلت سالي قناوي، مدير تخطيط الحلول المتكاملة للغاز والطاقة المتجددة بشركة شل على جائزة Inspire (الملهمة) تقديراً لجهودها المهنية الكبيرة التي بذلتها منذ توليها منصبها في شل حتى أصبحت نموذجاً نسائياً ملهماً للسيدات، وذلك بجانب مشاركة داليا الجابري، مدير العام القطاع التجاري في جلسة حوارية، لمناقشة أبرز الممارسات والإجراءات التي من شأنها دعم التمثيل النسائي في الشركات وقطاع الطاقة، وتم تكريم الجابري تقديرا لدورها الفعال في المؤتمر.

وقال المهندس خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر: “مازال هناك المزيد مما يمكن تقديمه لتمكين المرأة وتوسيع نطاق دورها داخل المجتمع، وهنا يأتي دور الشركات والمنظمات في مساندتها من خلال تبني ممارسات تفرض المعاملة العادلة بين الجنسين في بيئة العمل.

وتابع: فى شركة شل مصر نسعى بجد لتمكين المرأة ودعمها على مختلف المستويات، حيث وصلت نسبة التمثيل النسائي في الشركة إلى 33% في المناصب القيادية و25% على مستوى الشركة ككل.