«شل مصر» تتعاون مع «إيجاس» في مشروعات إزالة الكربون من الغاز الطبيعي

بموجب مذكرة التفاهم يتعاون الطرفان في تحديد خيارات إزالة الكربون المنبعث من مُنْشَآت معالجة الغاز المصرية وإجراء تقييم مشترك لجدوى إزالة الكربون فى هذه الأصول

وقعت شركة شل مصر، مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، في مجال مشروعات إزالة الكربون من مُنْشَآت إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي في مصر لتعزيز الانتقال للطاقة النظيفة.

جاء ذلك على هامش مشاركة ورعاية شل مصر لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس”، الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 14:16 فبراير الحالي، والذي يعد المعرض الرائد في قطاع النفط والغاز والطاقة في منطقة شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية شركة شل مصر التي تهدف الى الإسراع في التحول إلى شركة ذات انبعاثات صفرية، بما يتماشى مع المجتمع، وتأييداً لرؤية قطاع البترول للطاقة المتكاملة والمستدامة بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وبموجب مذكرة التفاهم يتعاون الطرفان في تحديد خيارات إزالة الكربون المنبعث من مُنْشَآتٌ معالجة الغاز المصرية وإجراء تقييم مشترك لجدوى إزالة الكربون فى هذه الأصول.