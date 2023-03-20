«شل للزيوت مصر» توقع شراكة حصرية مع «جنرال موتورز مصر» و«المنصور للسيارات» لتوريد منتجاتها

وقعت شركة شل للزيوت مصر بتوقيع عقد شراكة استراتيجية وحصرية مع شركتي جنرال موتورز مصر وشركة المنصور للسيارات، لتكون شل هي المورد الحصرى للزيوت والشحوم والسوائل لهما.

وشهدت فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع عقود الشراكة حضور قيادات شركة شل وجنرال موتورز والمنصور للسيارات، متمثلة خالد قاسم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل مصر، والسيدة اَمال الشيخ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر، والسيدة شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وشمال إفريقيا والسيد أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات.

قالت اَمال الشيخ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر، إن توقيع الشراكة الاستراتيجية مع “جنرال موتورز مصر، والمنصور للسيارات” تأتي ضمن خططها التي تعتمد علي عقد شراكات مع شركاء هامين لإمداد المستهلك المصري بأكثر الزيوت فاعلية وكفاءة على مستوى العالم.” .

وأوضحت أن شل للزيوت مصر ستقوم بموجب تلك الشراكة بتوفير الزيوت والشحوم لعمليات الإنتاج الخاصة بمصنع جنرال موتورز مصر بالإضافة لامداده بزيوت الفرامل والمبردات، والتي تعتمد شل في إنتاجهم على أحدث التكنولوجيات التي جعلت من شل شريك جدير بثقة أكبر مصنعي السيارات على المستوى المحلي والعالمي.

وأشارت إلي أن بموجب تلك الشراكة ستقوم “شل” بتوفير منتجاتها من الزيوت في مراكز الصيانة وخدمة ما بعد البيع الخاصة بشركة المنصور للسيارات لعلامة شيفروليه، مما يجعلها أكثر قربا للمستهلكين، ويعزز ايضا من بصمتها في قطاع مركبات الملاكى و النقل الخفيف والمتوسط الحجم للعلامة التجارية شيفروليه.

وأكدت شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وشمال إفريقيا: إعلان اليوم يسلط الضوء على أهمية عملاء جنرال موتورز لنا في كل ما نقوم به. ويسعدنا أن نقدم زيوت وسوائل شل لجميع سيارات شيفروليه التي يتم تصنيعها في مصانع جنرال موتورز مصر وأن نقدم استراتيجية متناسقة لزيوت التشحيم والسوائل من شل من المصنع إلى مراكز خدمة شيفروليه. وتجمع هذه الشراكة بين الطموح المشترك لجنرال موتورز ومنصور للسيارات وشل لخدمة عملاء شفروليه من خلال منتجات عالية الجودة وتجربة قيادة متميزة “

في سياق متصل، أكد أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات: ” يسعد المنصور للسيارات تجديد الشراكة مع شركة شل مصر لتكون المورد الحصرى للزيوت، عن طريق توفير الزيوت في شبكه مراكز الخدمة لدينا و هذا برفقة جنرال موتورز.وأضاف أن إستراتيجية الشركة هى الاستمرار في تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع لكل عملاء شيفروليه الملاكىي و النقل من خلال مراكز الخدمه المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح: “نحن نعمل دائما فى شركه المنصور جاهدين لتلبيه متطلبات عملاءنا الذين حازوا على ثقتنا و نسعى دائمًا للحفاظ على اعلى معايير الجوده و الخدمه و تطبيق رسالتنا وهى “مع منصور انت فى ايد امينه”. كما تعتمد شراكتنا طويلة الأمد مع جنرال موتورز على رؤية مشتركة لتقديم أفضل حلول النقل لعملائنا مدعومة بخدمة عملاء فائقة الجودة”.