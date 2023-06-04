«شل للزيوت مصر» تبحث مع شركائها آليات خفض نسب الانبعاثات الكربونية

انطلقت اليوم فعاليات النسخة السابعة لمؤتمر شل للريادة التكنولوجية الذي نظمته شركة شل للزيوت مصر تحت شعار Together Powering a Better Future، والذي يقام في الفترة من 1 حتى 3 يونيو الجاري في سهل حشيش بمدينة الغردقة.

يأتي المؤتمر في إطار استراتيجية شل التي ترتكز على الاهتمام بالقطاع الصناعي كشريك أساسي في عملية النمو ومناقشة سبل التعاون ونقل الخبرات مع كبرى الكيانات فى هذا القطاع.

شهدت فعاليات المؤتمر حضور كل من السيدة آمال الشيخ، رئيسة مجلس الإدارة والعضوة المنتدبة لشركة شل للزيوت مصر والسيد محمد عمر، الرئيس التنفيذي لشركة بايو مصر، والمهندس دانيال اكازيانو مدير عام تقليل انبعاثات كربون الصناعات الثقيلة في شركة شل العالمية، والسيد توماس مولر، مدير عام تسويق زيوت النقل الثقيل في شركة شل العالمية بالإضافة إلى الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس أحمد عبد الظاهر مستشار ادارة واعتمادية اصول الشركات الصناعية.

انطوت الأجندة المعلنة للمؤتمر على مجموعة من الجلسات الحوارية والورش التي ناقشت العديد من المواضيع المتعلقة بملف الاستدامة، ومنها استراتيجيات وآليات تحول الطاقة والتحديات التي تعوق الوصول للاستدامة بالإضافة إلى تناول المشهد الاقتصادي الحالي وتأثير التغيرات الاقتصادية على القطاع الصناعي وتقديم بعض الحلول التي يمكن تبنيها من قبل الشركات، وفي هذا السياق استعرضت شركة شل أبرز محاور استراتيجيتها الخاصة بالقطاع الصناعى ومستجدات أبحاثها للوصول لبيئة خالية من الانبعاثات الكربونية.

في هذه المناسبة قالت آمال الشيخ، رئيسة مجلس الإدارة والعضوة المنتدبة لشركة شل للزيوت مصر: “سعيدة بانطلاق النسخة السابعة من مؤتمر شل للريادة التكنولوجية الذي يأتي وليد حرص شركة شل على تعميق اسهاماتها في نمو العديد من القطاعات الصناعية ومنها التعدين والنقل والطاقة والمقاولات وغيرهم. فعلى مدار الأعوام الماضية، شهد السوق عدة شراكات ناجحة لشركة شل مع أكبر الكيانات الصناعية في تلك القطاعات، وكان هدفنا الأول هو العمل معهم كشريك وحليف للمساهمة في تحقيق مستوى عال من الأداء مع تخفيض تكلفة التشغيل الإجمالية لديهم.”

وأضافت الشيخ أن المؤتمر يعكس رؤية شل التي تهدف بشكل أساسي إلى الاستثمار في المستقبل. فخبرة الشركة لا تقتصر فقط على قطاع الطاقة والزيوت، بل تمتد لكونها منتج مسؤول في السوق المصري يساهم في تعميم الفكر والعمل المستدام على جميع شركائها. وفي ذلك الإطار، تبذل شركة شل العالمية مجهودات كبيرة في البحث والتطوير وهو ما نتج عنه تقديم منتجات من الزيوت المعادلة كربونياً مصنعة بأحدث التكنولوجيات وأيضا بعض الحلول التقنية التي تساعد في المساهمة في خفض نسب الانبعاثات الكربونية لدى جميع الشركاء.

وصرح السيد ماريو فيارنجو، المدير العام لإدارة تسويق القطاع الصناعي بشركة شل العالمية: “سعيد لحضوري مؤتمر شل للريادة التكنولوجية في نسخته السابعة اليوم على أرض مصر، والذي يتيح الفرصة لكبرى الكيانات الصناعية لمناقشة ملفات لها دور بارز في تحسين أداء القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وكذلك تسريع عملية تحقيق الاستدامة. فالمؤتمر يعد جزءًا لا يتجزأ من التزام شركة شل بتعزيز قنوات التواصل مع عملائها من كبرى الكيانات الصناعية في مختلف المجالات، وذلك التزاماً منها بدراسة أبرز احتياجاتهم وتقديم منتجات وخدمات فنية متنوعة تساهم في خفض تكلفة التشغيل الاجمالية والحفاظ على أعلى مستويات الأداء لديهم، بالإضافة للمساهمة في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتهم.”

وقال توماس مولر، مدير عام تسويق زيوت النقل في شركة شل العالمية: ” إن مؤتمر شل للريادة التكنولوجية هو خير دليل على الخطوات الطموحة التي تتخذها شل مصر صوب تبني أحدث الممارسات في قطاع النقل، بما يرسم مستقبلاً أفضل للقطاع والاقتصاد بأكمله. فهذا المؤتمر يعد امتداداً لحرص شركة شل العالمية على تعزيز مشاركتها في تنمية القطاع الصناعي، وذلك من خلال تطوير منتجاتها وخدماتها بما يلبي، بل ويتخطى احتياجات العملاء من مصنعي شاحنات النقل وشركات النقل والموزعين وسائقي الشاحنات.”