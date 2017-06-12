شل فى انتظار موافقة النواب لبدء العمل بامتياز أم بركة

أحمد اللاهونى تنتظر شركات البترول العاملة فى مصر تصديق البرلمان على 6 اتفاقيات بترولية فى مجال البحث والاستكشاف، تمهيدًا لبدء العمل فى مناطق امتيازها التى فازت بها فى مناقصة الهيئة العامة للبترول. وكان المهندس طارق المُلا، وزير البترول، قد قال إن مجلس الوزراء وافق علي ٦ اتفاقيات لقطاع



أحمد اللاهونى



تنتظر شركات البترول العاملة فى مصر تصديق البرلمان على 6 اتفاقيات بترولية فى مجال البحث والاستكشاف، تمهيدًا لبدء العمل فى مناطق امتيازها التى فازت بها فى مناقصة الهيئة العامة للبترول.



وكان المهندس طارق المُلا، وزير البترول، قد قال إن مجلس الوزراء وافق علي ٦ اتفاقيات لقطاع البترول في مجال البحث والاستكشاف خلال اجتماعه مايو الماضى، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات تتضمن تلقي مصر عروضًا من شركات محلية وعالمية بقطاع البترول.



وكشف مصدر مسئول بـ “شل مصر”، فى تصريحات للصحفيين على هامش حفل الإفطار السنوى للشركة، أن نصيب “شل” هو اتفاقية واحدة من المطروح للنقاش أمام البرلمان، بمنطقة أم بركة وستبدأ العمل بمجرد التصديق عليها.



وفازت شل مؤخراً فى المزايدة الأخيرة لهيئة البترول للبحث عن البترول والغاز بمنطقة امتياز شمال أم بركة بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 35.5 مليون دولار.