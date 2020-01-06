طاقة

«شل» تقترح على الحكومة السماح لها ببيع الغاز الطبيعى فى السوق المحلية

مصر قد حددت فى أغسطس 2018 رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات عند 38 سنتًا للمليون وحدة حرارية بريطانية فى السنة الأولى.
نسمة بيومي 9:26 ص, الأثنين, 6 يناير 20 9:26 ص, الأثنين, 6 يناير 20

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تقدمت شركة شل الهولندية بمقترح إلى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسماح لها ببيع الغاز للعملاء فى السوق المحلية.

قال المهندس معتز درويش، نائب رئيس شل مصر، فى تصريحات لـ»المال»، إن الشركة تخطط لبيع الغاز الطبيعى للسوق المحلية، عبر التواصل مع كل الجهات المعنية المنوطة بملف تداوله فى مصر.

وتوقع درويش قيام الشركة بتأسيس وحدة تجارية لبيع الغاز محليًا فى مرحلة لاحقة، عقب حصولها على كل الموافقات اللازمة، وفتح الحكومة الباب أمام الشركات الأجنبية.

وقال مصدر مسئول فى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، لـ»المال»، لا يوجد أى قرار رسمى يتيح للشركات البيع والتداول فى السوق المحلية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلب قرارًا مباشرًا من مجلس الوزراء.

وأضاف أن هذا الأمر يستغرق سنوات للانتهاء من كل الإجراءات، والتشريعات المنظمة له، لافتًا إلى أن خطط بعض الشركات الأجنبية لبيع الغاز فى السوق المحلية لم تخرج عن كونها مقترحات حتى الآن، ولم يتم إصدار أى قرار رسمى بشأنها.

وشدد على أن الشركة القابضة للغاز الطبيعى «إيجاس» هى المسئول الوحيد عن توريد وبيع الغاز فى السوق المحلى حاليا.

يذكر أن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصرى قد خفض أواخر ديسمبر الماضى رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات فى البلاد بنحو %24 لتصل إلى 29 سنتًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك لمدة عام.

وكانت مصر قد حددت فى أغسطس 2018 رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات عند 38 سنتًا للمليون وحدة حرارية بريطانية فى السنة الأولى.

نسمة بيومى وعمر سالم

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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