«شل» تعلن عن اكتشاف بترولي بقطاع شمال شرق العامرية في البحر المتوسط بمصر

أعلنت شركة شل مصر عن نجاحها بشكل آمن في حفر أول بئر- ضمن مشروعها الاستكشافي لحفر ثلاثة آبار – بئرغرب مينا (Mina West)، الواقع في امتياز شمال شرق العامرية، بالبحر المتوسط.

وأعلنت الشركة في بيان لها، أنه تم حفر البئر الذي يقع عنده مستوى 250 مترا تحت سطح البحر وأظهرت النتائج وجود طبقة حاملة للغاز، ولا تزال عمليات التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع.

جدير الذكر أن شركة شل تعاقدت مع شركة ستينا للحفر على سفينة الحفر البحرية (MODU)، منصة ستينا فورث Stena Forth- لتنفيذ عمليات الحفر.

قال خالد قاسم، رئيس شركات شل في مصر، يعد الاكتشاف خطوة مهمة نحو الأمام بالنسبة لشركة شل مصر لتعزيز تطلعاتنا نحو المزيد من التوسع والتأثير الإيجابي في السوق المحلية، كما يعزز التزامنا المستمر كشريك رئيسي في مجال الطاقة في مصر.

وأضاف يعد الإتمام الناجح لحملتنا الاستكشافية الحالية جزءاً من استراتيجية شل للنمو في مصر وستعمل شركة شل مع الشركاء على الإسراع بتنمية الحقل بأفضل كفاءة باستخدام أعلى معايير السلامة”.

في سبتمبر من هذا العام، وقعت شل اتفاقية مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) والتي بموجبها استحوذت شركة كوفبك على حصة 40% من قطاع 3، مع امتلاك شل للحصة المتبقية البالغة 60% من حصة الشريك مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).