شل تعلن العودة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط

خالد بدر الدينأعلن سامي إسكندر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل العالمية اليوم الثلاثاء، إن شركته قررت العودة من جديد للتنقيب والبحث عن الغاز والنفط في مصر بالمياه العميقة في البحر المتوسط.جاءت تصريحات إسكندر في المؤتمر التاسع للبترول لدول حوض البحر المتوسط المنعقد اليوم في مدينة الإسكن

خالد بدر الدين

أعلن سامي إسكندر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل العالمية اليوم الثلاثاء، إن شركته قررت العودة من جديد للتنقيب والبحث عن الغاز والنفط في مصر بالمياه العميقة في البحر المتوسط.

جاءت تصريحات إسكندر في المؤتمر التاسع للبترول لدول حوض البحر المتوسط المنعقد اليوم في مدينة الإسكندرية شمالي القاهرة.

وذكرت وكالة رويترز أن مصر تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وزيادة إنتاج الاكتشافات الجديدة لكي تصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية 2018 بفضل حقل ظُهر الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية عام 2015 والذى يحتوى على احتياطيات تقدر بحوالى 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى.

وتحاول مصر أيضا زيادة إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط من حقول مثل مشروع تنمية غرب دلتا النيل وحصتها في حقل ظُهر العملاق الذي تديره شركة إيني الإيطالية، بجانب وجود محطات لإسالة الغاز ستساعدها على التصدير لأوروبا.