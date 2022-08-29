«شل» تطلق تحذيرا صادما بشأن أزمة الغاز في أوروبا

حذر الرئيس التنفيذي لشركة شل بن فان بيردن اليوم الإثنين من أن أزمة الغاز في القارة الأوروبية يمكن أن تستمر على مدى عدة فصول شتاء قادمة.

وذكر فان بيردن في تصريحاته التي جاءت خلال مؤتمر صحفي بالنرويج أن أزمة الغاز ستختبر التضامن الحقيقي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه خلال فصول الشتاء القليلة المقبلة، سيتعين على أوروبا إيجاد حلول لأزمة الغاز عن طريق توفير الكفاءة وكذلك التصرف بحكمة، وأيضا من خلال الرفع السريع للغاية لمستوى واردات الغاز البديلة أو مصادر الطاقة البديلة، ومع ذلك، أكد أن مثل هذه المهمة لن تكون سهلة.

وفضلا عن أزمة الغاز، حذر فان بيردن من أن سوق النفط الخام ستظل تعاني من شح المعروض، حيث من المعروف أن أوبك لا تستطيع إنتاج المستويات التي أعلنت عنها، وسط أزمة التكرير التي يشهدها كبار المنتجين، ولا تزال الفجوة بين العرض والطلب قائمة بسبب ذلك.

وخفضت عملاقة الطاقة الروسية “غازبروم” مؤخرا كمية الغاز الطبيعي التي تتدفق عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” من روسيا لأوروبا إلى 20 % من طاقته.

وهذا هو أحدث خفض لمعدلات تدفق الغاز عبر خط الأنابيب المهم والذي عزته روسيا إلى مشاكل فنية، لكن ألمانيا وصفته بأنه خطوة سياسية لنشر حالة عدم اليقين ورفع الأسعار وسط أزمة أوكرانيا.

وكانت روسيا أعلنت أنها ستخفض تدفقات الغاز بسبب إصلاح المعدات، ما زاد المخاوف من احتمال قيام روسيا بقطع الغاز تماما في محاولة لكسب نفوذ سياسي على أوروبا في الوقت الذي تحاول فيه تعزيز مستويات التخزين لفصل الشتاء.