شل تسدد آخر دفعة من قرض مصنع الإسالة بإدكو

سددت شركة شل مصر آخر دفعة من قرض مصنع الإسالة بإدكو، وقال جاسر حنطر رئيس الشركة، إن دعم الحكومة كان له أكبر الأثر في المفاوضات مع مؤسسات التمويل لتسهيل دفع القرض وإعادة جدولتها حتى تم سداد آخر دفعة من قرض المشروع.

وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم، إن مصنع إسالة الغاز الطبيعى بإدكو الذى تم تشغيله عام 2005 يُعد أحد التسهيلات التي تم إنشاءها عالمياً بأقل تكلفة ممكنة في ذلك الوقت (حوالى 2 مليار دولار)، وتبلغ قيمته الإنشائية حالياً 5 أضعاف تكلفته، ويعتبر من أهم مشروعات إسالة الغاز الطبيعى العالمية، ونموذج للشراكة الناجحة بين قطاع البترول والشركاء الأجانب.

ومن جانبه قال سامى إسكندر نائب الرئيس التنفيذى لشركة شل العالمية، إن المشروع هو أسرع مشروع إسالة غاز طبيعى تم إنشاءه على المستوى العالمى رغم التحديات الصعبة التي واجهت تنفيذه ، مشيراً إلى أن مصر لديها طاقة مكتشفة وغير مكتشفة في كافة أنحاء أراضيها ، بالإضافة إلى الاكتشافات الغازية الأخرى في المنطقة والتي يمكن استغلالها عبر مصنع الإسالة.