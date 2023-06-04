«شل» تجدد عقد شراكاتها مع «الوطنية للسيارات – ناتكو»

أعلنت شل للزيوت عن تجديد عقد شراكاتها مع الشركة الوطنية للسيارات “ناتكو” الموزع الاكبر ضمن شبكة مرسيدس-بنز – لسيارات الركوب الخاصة “الملاكى” في مصر.

وبموجب الشراكة اصبحت شل المورد الحصري للزيوت للشركات التابعة لمجموعة ناتكو للعام العاشر على التوالي، مما سيسهم في استمرار توافر منتجاتها من زيوت التشحيم لعملاء الشركة ويعزز من تجربة المستهلكين.

شهدت مراسم التوقيع حضور لفيف من قيادات الشركتين، حيث حضر كل من السيدة آمال الشيخ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر والمهندس كريم سامى سعد – رئيس مجلس الادارة و السيد ياسر صالح، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للسيارات – ناتكو.

وقالت آمال الشيخ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ “شل للزيوت مصر ان شركتها تشهد توسعات استراتيجية ومحورية في السوق خلال الفترة الأخيرة مع مجموعة من أكبر الكيانات المتواجدة فى مصر.

فنحن على يقين تام أن الثقة التي تضعها كبرى شركات صناعة السيارات في منتجاتنا من زيوت التشحيم، ستزيدنا إصراراً على تلبية جميع احتياجات هذا القطاع، والحفاظ على مكانتنا الريادية في السوق المحلية والعالمية.”

وأضافت الشيخ أن الشراكة مع الشركة الوطنية للسيارات – ناتكو تعد امتداد لمشواراً من النجاحات التي استمرت لعشر سنوات، حيث أن الشركتين لديهم نفس الرؤية والاستراتيجية التي تضع المستهلك على رأس أولوياتها، حيث تحرص شل على الحفاظ على جودة المنتجات التي تقدمها للمستهلك المصري وذلك استناداً على الجهود الكبيرة التي تقوم بها في أعمال البحث والتطوير مما يمكنها من المنافسة بأحدث التكنولوجيات التي تحافظ دائماُ على أعلى أداء للمحركات في العالم.

و في هذا السياق صرح السيد: ياسر صالح، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للسيارات – ناتكو: “نحن فخورين بتجديد عقد الشراكة مع شل للزيوت مصر لتوافر منتجات عالية الجودة لديهم، مما يحافظ على أداء ومتانة السيارات التجارية. مضيفا أن شل للزيوت معتمدة من قبل شركة مرسيدس-بنز عالميا لجودتها الجيدة مما يشير الى أن الشركة تلتزم بأعلى معاير العالمية في صناعة الزيوت”.

و أضاف ياسر: “لقد تعاونا خلال العشر سنوات الماضية مع شل للزيوت، واليوم نعلن عن تجديد خمس سنوات جدد لتوفير احسن وافضل جودة لعملأنا التي سيساعد على تعزيز مكانتنا في سوق السيارات المصري و ستكون خدمات شل للزيوت متوفرة من خلال 7 مراكز الصيانة لدينا في أنحاء الجمهورية”.

يذكر أن شركة شل للزيوت مصر قامت بعقد العديد من الشراكات في الفترة الأخيرة ومنها عقدين شراكة لمدة 5 سنوات مع شركة جنرال موتورز وشركة المنصور للسيارات، وكذلك وقعت عقد شراكة مع العلامة التجارية إم جي في مصر، لتعزز بذلك مكانتها الرائدة كمورد حصري للزيوت لأكبر الكيانات في مصر.