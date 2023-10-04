«شل» العالمية و«كويت إنرجى» تتطلعان لاقتناص امتيازات بترولية جديدة فى مصر

شهدت فعاليات مؤتمر أديبك للبترول بأبو ظبي لقاء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع سيدرك كريمرز نائب الرئيس التنفيذى للغاز الطبيعى المسال بشركة شل بحضور الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات وخالد قاسم رئيس شركة شل مصر .

وشهد اللقاء استعراض موقف أعمال ومشروعات الشركة في مصر ، وخططها المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة في إطار سعيها لزيادة الإنتاج.

وأكد سيدرك كريمرز اعتزاز “شل” بالعلاقة القوية مع قطاع البترول والتزامها بتعزيز التعاون المشترك لا سيما فى إطار دعم مصر لاستجلاب كميات إضافية من غازات منطقة الشرق المتوسط لإعادة التصدير لأوروبا ، كون الشركة أحد الشركاء في مصنع الإسالة بدمياط من جانب وكونها أيضا مُشغلا للعديد من حقول منطقة شرق المتوسط.

كما عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع سونج يو – الرئيس التنفيذي لشركة كويت إنرجى بحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ودكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات ووائل صوان الرئيس الإقليمى لشركة كويت إنيرجى مصر.

وتناول اللقاء نشاط الشركة الحالى فى مصر والتى تعمل تحت اسم شركة “United Energy” بعد أن استحوذت الأخيرة عليها في مارس .

وأشاد الوزير بالتقدم الذى تشهده مشروعات الشركة فى مصر بمناطق برج العرب وأبو سنان وغرب وادي النطرون في الصحراء الغربية ومشاركتها شركة سيبترول بمنطقة شرق رأس قطارة، بالإضافة لعقد الخدمات مع الشركة العامة للبترول بعدة مناطق تنمية بالصحراء الشرقية، وجهود الإسراع في البدء بالبرنامج الاستكشافى بمنطقة غرب وادى النطرون، وحرص الشركة على التوسع فى أنشطتها الاستكشافية فى ظل طرح مصر لمناطق جديدة من خلال المزايدات العالمية المطروحة.