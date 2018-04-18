شلمبرجير: 60 مليون دولار لتشييد مركز لتحسين كفاءة التشغيل

نسمة بيومي وعمرسالم:عرض المهندس حسين الغزاوى المدير العام لشركة شلمبرجير، رؤية ومهام الشركة فى مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول ، مشيرا إلى أن مصر مؤهلة للقيام بهذا الدور فى ظل ما حققته من اكتشافات مؤخرا ومالديها من رؤية قيادية وموقع جغرافى وبنية تحتية وتسهيلات

نسمة بيومي وعمرسالم:

عرض المهندس حسين الغزاوى المدير العام لشركة شلمبرجير، رؤية ومهام الشركة فى مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول ، مشيرا إلى أن مصر مؤهلة للقيام بهذا الدور فى ظل ما حققته من اكتشافات مؤخرا ومالديها من رؤية قيادية وموقع جغرافى وبنية تحتية وتسهيلات للغاز الطبيعى المسال والعمالة الماهرة وصدور قانونى الاستثمار والغاز الجديدان.

وقال خلال كلمته في مؤتمر دول حوض البحر المتوسط “موك 2018” المقام في الإسكندرية إن الشركة ستضخ استثمارات بحوالى ٦٠ مليون دولار لبناء مركز مصر لتحسين كفاءة التشغيل لتقديم خدمات تنافسية وإتاحة تبادل معلوماتى لصناعة البترول والغاز فى مصر .

وأضاف أن الشركة ملتزمة بتنمية مصادر البترول والغاز فى مناطق عملها بمنطقة حوض النيل والبحر المتوسط التى تعمل بها منذ ١٥ عاما ومواصلة دعمها للأنشطة للأنشطة البرية فى الصحراء الشرقية والغربية وتطبيق أحدث التقنيات فى مجالات البحث والاستكشاف وتشجيع الاستثمار فى البحث العلمى بجميع مراحل صناعة البترول والغاز وتقديم نماذج عمل حديثة تدعم التعاون الفنى والتوافق التجارى بين شركات الاستكشاف والإنتاج والخدمات لتقديم منظومة تكنولوجية متكاملة تحقق المرونة فى الأداء وإنجاز المهام والمساعدة فى تمكين مصر من تحقيق هذا المشروع الحيوى.

