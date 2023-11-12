شلبي: 50% من حجم مبيعات 20 شركة عقارية مصرية تمت في الخارج

قال الدكتور أحمد شلبي أمين عام مؤتمر التطوير العقاري السابع، إن متوسط حجم مبيعات 20 شركة عقارية مصرية للخارج بلغت 36%، منها 27% للمصريين بالخارج و9% أجانب، وذلك في 2021.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المال التطوير العقاري السابع المنعقد الآن، بمشاركة عدد كبير من الشركات والمطورين العقاريين في السوق المحلية.

وأضاف شلبي أن تلك النسبة ارتفعت إلى 50% من إجمالي حجم المبيعات لتلك الشركات في 2023، ومنها 11% للأجانب و39% للمصريين في الخارج، موضحا أن عمليات البيع تتم بالعملة المحلية، وهناك مساعٍ لأن تتم بالعملة الأجنبية.

وتابع شلبي أنه في حالة إتمام عمليات البيع بالعملة الأجنبية سيصل حجم مبيعات العقارات المصرية في الخارج إلى 10 مليارات دولار سنويًا.

ولفت شلبي إلى أنه تم تقديم المجتمعات العمرانية متكاملة الخدمات للسوق السعودية والذي لاقي رواجًا وترحيبًا بشكل كبير، قائلا: السعودية رأت أن التجربة العقارية المصرية هي الأنسب مقارنة بالتجربة الإماراتية والتركية.