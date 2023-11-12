شلبي: 460 مليار جنيه مبيعات 20 شركة عقارية خلال 9 الأشهر الأولى من 2023

قال الدكتور أحمد شلبي أمين عام مؤتمر التطوير العقاري السابع، إن هناك عددا من الظواهر التي أدت إلى تنمية قطاع العقارات في السوق المحلية خلال الفترة الحالية، والتي ستؤدي إلى زيادة المبيعات خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المال للتطوير العقاري السابع المنعقد الآن، بمشاركة عدد كبير من الشركات والمطورين العقاريين في السوق المحلية.

وأضاف شلبي أن الظاهرة الأولى هي زيادة مبيعات 20 شركة عقارية في السوق المصرية والتي ارتفعت إلى 460 مليار جنيه خلال الـ 9 اشهر الأولى من 2023 مقارنة بـ 230 مليار جنيه بنفس الفترة في 2022.

وتابع شلبي أن الظاهرة الثانية هي الرواج الكبير للقطاع العقاري بالرغم من ارتفاع الاسعار، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة زيادة في المبيعات مرة أخرى بشكل كبير قبل نهاية العام الجاري.