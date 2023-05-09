شكيب أبو زيد : 7.8 مليار دولار نصيب تأمينات الحياة بالمنطقة العربية

سجلت محفظة أقساط التأمين بالعالم العربي نحو 43.7 مليار دولار نهاية العام الماضي.

وقال شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين إن نصيب تأمينات الحياة من محفظة الأقساط في المنطقة العربية تبلغ نحو 7.8 مليار دولار .

وأضاف أبو زيد على هامش المؤتمر الأول للاكتواريين العرب إن محفظة سوق التأمين العالمى بنهاية 2021 سجل نحو 7 تريليونات دولار بلغت حصة تأمينات الحياة منها 44%.

وأشار الأمين العام إلى أن بعض الأسواق العربية شهدت نموا بنسب جيدة بتأمينات الحياة من بينها السوقين المغربى والإماراتى .

ولفت إلى أن نشاط تأمينات الحياة من المتوقع أن يواجه حزمة كبيرة من التحديات هلال السنوات المقبلة مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة.

ووجه أبو زيد بأهمية توفير شركات الخياة لبدائل مبتكرة لمواجهة تلك التحديات وفى المقدمة منها والإعتماد على التكنولوجيا فى الترويح والتسويق للمنتجات التأمينية.

يذكر أن “المؤتمر العربى للاكتواريين 2023” يعقد تحت عنوان “العالم بعين اكتوارية”، برعاية وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والهيئة العامة للرقابة على التأمين بتونس والاتحاد العام العربى للتأمين والاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين.

ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام بحضور نحو 750 مشاركا من مدراء وخبراء القطاعات المالية والتأمينية والتقاعدية؛ ستة محاور رئيسية، ويتحدث فى المؤتمر حوالى 60 خبيرا وتشمل الاكتواريون والقطاع الحكومى، الاكتواريون وقطاع التقاعد، الاكتواريون وأسواق المال، الاكتواريون والجهات التنظيمية، الاكتواريون وقطاع التأمين، والاكتواريون والتكنولوجيا”.