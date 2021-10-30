شكيب أبوزيد يفوز بشخصية العام التأمينية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا

فاز شكيب أبو زيد الأمين العام للإتحاد العام العربى للتأمين بشخصية العام التأمينية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكانت مجلة الشرق الأوسط للتأمين فى دورتها الثامنة كرست مسابقة عن شخصية العام Middle East Insurance Industry Awards 2021 والتى حاز عليها شكيب أبو زيد الأمين العام للإتحاد العام العربى للتأمين

اختيار شكيب أبوزيد تكليلا لمجهوداته الكبيرة فى صناعة التأمين العربية

وقال عمر الأمين الرئيس التنفيذي لمجموعة “أورينت للتأمين ORIENT بصفته أحد المحكمين بالمسابقة أن هذا الفوز يأتي تكليلاً لمجهودات أبوزيد في صناعة التأمين وإعادة التأمين وسجله الحافل في قطاع التأمين التكافلى .

وأضاف أن هذه الجائزة تعد الأهم على مستوى صناعة التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وتمنح وفق معايير محددة وموضوعة بوضوح وبشفافية كاملة، ويقوم بتقييم المرشحين حوالى 25 محكما دوليا على مستوى العالم.

تعرف على السيرة الذاتية للأمين العام للإتحاد العام العربى للتأمين

ومن المعروف أن شكيب أبوزيد هو الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين منذ عام 2019

وقبل هذا التعيين، شغل العديد من المناصب بما في ذلك مستشار مشروع التكافل – أتلانتا – سند، المغرب (2019)؛ المدير التنفيذي

المسؤول عن التسويق للمجموعة GMRB (DIFC) من 2013 إلى 2018 ؛

وشغل شكيب ابو زيد منصب مستشار الرئيس التنفيذي -شركة التأمين العربية ن(2013)؛ الرئيس التنفيذي – شركة تكافل ري (2005-2013)؛ المدير العام للشرق الأوسط والخليج (2000-2005) لشركة Best Re؛

وتقلد منصب نائب رئيس – مجموعة التكافل العالمية (2010-2013) كما شغل سابقًا منصب سفير لجمعية التأمين الدولية (IIS).

ومنذ تولى أبو زيد مهامه كأمين عام للإتحاد العام العربي للتأمين عمل مع فريقه لتحديث صورة الاتحاد

وتغيير طريقة عمله بعدد من المبادرات مثل الرقمنة على مستوى الاتحاد والترويج لها على صعيد صناعة التأمين العربية

كالربط الإلكتروني للبطاقة البرتقالية، وإطلاق النشرة الإلكترونية الأسبوعية ؛ وإصدار دليل شامل ومتكامل للشركات العربية، وتنظيم ثمان ندوات عبر الإنترنت.

شخصية العام حرصت على تحسين صورة الصناعة وتبنى الرقمنة

وشملت المبادرات الأخرى تحسين الهوية المرئية للاتحاد، والحضور الفعال على وسائل التواصل الاجتماعي وإطلاق نسخة جديدة من مجلة التأمين العربي.

وتسعى الأمانة العامة للاتحاد لتطوير صناعة التأمين العربية وتشجيع المهنيين على تبني الرقمنة والعمل على تحسين صورة الصناعة

ومساهمتها في الناتج القومي الخام للدول العربية، وجعل الاتحاد العام للتأمين يلعب دوراً مركزياً في الجهود الإقليمية لتحقيق الشمول المالي وتقليص الفجوة التأمينية.

وفي مجال إعادة التأمين، يعمل شكيب أبو زيد على تشجيع تبادل الأعمال بين الشركات والتعاون كما نشط في خلال مسيرته المهنية في الترويج لصناعة التكافل و إعادة التكافل.