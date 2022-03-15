شكوى نجوى فؤاد وآخرين من الغياب.. بكاء على الأطلال يبحث عن عودة «صعبة» للوسط الفني

أعربت الفنانة نجوى فؤاد عن حزنها واستيائها بسبب تجاهلها من قِبل زملائها في الوسط الفني لاحدى البرامج التليفزيونية الساعات الماضية ، وقالت أن الرحمة انعدمت في الوقت الحالي على عكس الماضي.

وأضافت فؤاد ” الوسط مبقاش فيه رحمة على عكس زمان كان في عطف وحنان على بعضنا وكل يوم بنتجمع عند حد وكنا متلاحمي” ، كما كشفت أنها منذ 7 سنوات وهي لاتعمل ولا يعرض عليها أدوار فنية برغم ان هناك فنانين يتواجدون في أكثر من 30 عمل فني.

وليست نجوى فؤاد فقط التي تعاني من عدم العمل والتواجد في السوق ، بل تكرر الأمر مع أكثر من فنان مؤخرا وأعلن ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفنان كريم الحسيني الذي اضطر لعمل مشروع خاص به لبيع المشروبات من خلال سيارته ، بالاضافة للفنان شريف ادريس وكذلك الفنان الشاب تامر سمير وغيرهم .

ماجدة خير الله : الفنان لكي يكون موجودا بالوسط الفني يجب ان يستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي

أعربت الناقدة ماجدة خير الله أن معاناة الفنانة نجوى فؤاد وكثير من عدم تواجدهم في الأعمال الفنية برغم عددها الكبير سواء في شهر رمضان أو خارجه يعود لأسباب متعلقة بهم شخصيا ، وهي أنهم لايديرون موهبتهم الفنية بشكل صحيح ويبكون على الأطلال طيلة الوقت ويظلون تذكرون حينما كانوا أبطال للمسلسلات والأفلام منذ 30 عاما او سنوات .

وتابعت أن الفنان لكي يكون موجودا بالوسط الفني يجب أن يستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي في متابعة الأفلام والمسلسلات لزملائه مثلا والتعليق عليها عبر صفحاته ، ويشارك زملاؤه الأراء في موضوعات فنية مختلفة حتى يشعر الجميع أنه مازال موجودا في الأسرة الفنية ولاينطوي على نفسه ثم يقول أنه يجلس دون ان يطلبه أحدا .

وأكدت خير الله أيضا ان هناك مخرجين وفنانين يقومون بعمل فيديوهات كوميدية على تطبيق تيك توك مثل المخرج السوداني امجد أبو العلا الذي قدم منذ سنوات فيلم ” ستموت في العشرين ” ، ويحب الجميع منه هذه الفيديوهات وتجذبهم .

وأشارت إلى أنه هناك فنانين كانوا لايعملون لسنوات لكن بتواجدهم على السوشيال ميديا ومشاركة زملائهم أرائهم في مختلف الأعمال الفنية العربية والأجنبية بدأ يعرض عليهم أدوار فنية وعادوا للسوق بقوة .

دعاء حلمي : هؤلاء الفنانين يجب أن يدركون ويكونون صريحون مع أنفسهم

قالت الناقدة دعاء حلمي معظم البرامج التليفزيونية أصبحت تركز على نوعية الفنانين الذين يعانون من عدم تواجدهم في السوق ، وذلك شيء جيد .

واستدركت: “لكن هؤلاء الفنانين يجب أن يدركون ويكونون صريحون مع أنفسهم قبل أن يظلوا دائمي الشكوى للجمهور أن الوسط الفني عبارة عن شللية فقط .

وتابعت أن كل انسان في الحياة مكتوب له رزقه لكن علينا أن نسعى بكل قوتنا أن نحصل على فرص جديدة تدر دخلا علينا ، وأن نتواجد ونشارك بأرائنا.

وأوضحت أن كل إنسان قد تحدث له أزمة في حياته مثل حورية فرغلي تظل تشتكي من قلة العمل المعروض عليها في كل البرامج بعد تعرضها لأزمة صحية.

وقالت إنها برغم أنها كانت نجمة وبطلة منذ سنوات الا انها فقدت جاذبيتها كبطلة ويجب أن تدرك ذلك وتقوم بأي شئ آخر غير التمثيل مثل الإنتاج أو تاسيس شركة مثلا لرعاة فنانين.

وأضافت: “مثل أحمد عزمي ظهر في احدى البرامج وقال انه كان يعاني من ازمات ومشكلات خاصة به ولم يتهم الوسط الفني بالشللية وطلب من الجميع اعطاءه فرصة ثانية وبالفعل يشارك حاليا في مسلسل في شهر رمضان لأنه سعى للعمل ولم يشتك من أحدا وهو في الأساس موهوب فنيا”.