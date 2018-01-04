شكوى برلمانية ضد إنبي بسبب تفضيل الشركات الأجنبية عن الوطنية

ياسمين فواز تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بشأن مخالفة شركة أنبي لقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2015. وأوضح "فؤاد" أن القرار نص على التزام الجهات الحكومية



ياسمين فواز

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بشأن مخالفة شركة أنبي لقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2015.

وأوضح “فؤاد” أن القرار نص على التزام الجهات الحكومية والشركات والهيئات الحكومية أو التي تمتلك فيها الحكومة حصة حاكمة تفضيل وحماية المنتج المحلي في كافة تعاقداتها

وأضاف “بهذا القرار نجد أن شركة انبي خالفت هذا القرار من خلال إسناد لأحد الشركات الأجنبية “دوكاب” للمرة الثالثة علي التوالي أحد أعمالها وآخرها إسناد أعمال توريد المهمات والكابلات الكهربائية الخاصة بمشروع تنكات سوميد بالعين السخنة.

وأضاف “فؤاد” أن عملية الإسناد تمت دون أي مفاوضة أو عرض المناقصات المعروضة أمامها مع الشركات الوطنية مما يسبب تجاهل واضح وصريح لقرار رئاسة الجمهورية، وتقزيم لدور الصناعة الوطنية والمحلية.

وطالب “فؤاد” بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس لمناقشته

ولم يتسن الحصول على تعليق من شركة إنبي حول الاتهام ولم تعلق إنبي حول الطلب البرلماني